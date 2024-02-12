بـ 4 مناطق.. إحباط تهريب وترويج مواد مخدرة وضبط المهربين

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة القصيم؛ لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
منطقة عسير:
كما قبضت دوريات الأمن في محافظة بيشة بمنطقة عسير على مواطن لترويجه (40) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر مخبأة داخل مركبته، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
منطقة جازان:
فيما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب (61,800) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية ، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
ضبط مخالف في الباحة:
كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية في محافظة المخواة بمنطقة الباحة، لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
التعاون مع الجهات الأمنية
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]
، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.