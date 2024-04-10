بـ 100 ريال.. احجز تذكرتك بقطار الحرمين من السليمانية بجدة إلى المدينة طوال أيام العيد

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أعلن قطار الحرمين عن مد عرض حجز التذكرة من محطة جدة السليمانية إلى محطة المدينة المنورة على الدرجة الاقتصادية، لتكون طوال أيام العيد.



حجز تذكرة بـ 100 ريال:



عرض رمضان:



قطار الحرمين السريع:



طريقة تغيير توقيت تذكرة قطار الحرمين:



وقال "قطار الحرمين" عبر الحساب الرسمي على منصة "إكس"، :" مددنا العرض بمناسبة عيد الفطر، احجز تذكرتك من محطة جدة السليمانية إلى محطة المدينة المنورة على الدرجة الاقتصادية إبتداءً بـ100 ريال".وقبل ذلك، أعلن قطار الحرمين السربع، عن عرض رمضان، حيث أشار الحساب الرسمي على منصة "إكس"، سعر تذكرة من جدة إلى المدينة.وقال حساب قطار الحرمين :" احجز تذكرتك من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة إلى محطة المدينة المنورة على الدرجة الاقتصادية ابتداءً من 97 ريال."ومؤخرًا، وجهت وزارة الحج والعمرة عدة تنبيهات لضيوف الرحمن والزائرين لأجل الحصول على رحلة ميسرة عبر قطار الحرمين.وكتبت الوزارة على حسابها في منصة "إكس": "كي تحظى برحلة ميسّرة، وتجربة لا تُنسى على قطار الحرمين، تقيّد بالتعليمات والتزم بالإرشادات".وأوضحت أنه لأجل رحلة ميسرة عبر قطار الحرمين السريع يجب الالتزام بالآتي:1-الحضور قبل وقت الرحلة بزمن كاف.2- إبراز التذكرة قبل الصعود.3- اتباع توجيهات المسؤولين.4- الجلوس في المقعد المحدد للتذكرة.وفي وقت سابق تفاعل حساب خدمة العملاء لقطار الحرمين، مع سؤال أحد المتابعين عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، حول طريقة تغيير توقيت تذكرة القطار.ورد الحساب بأنه يمكن التعديل قبل الرحلة عن طريق اتباع الخطوات التالية:1- الدخول إلى الموقع الرسمي.2- اختيار (إدارة الحجز)3- يمكن أيضًا عن طريق تطبيق قطار الحرمين السريع للأجهزة الذكية.4- اختيار (البحث عن التذكرة)5- إدخال رقم الحجز ورقم الجوال المسجل في الحجز.