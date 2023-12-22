بعد 50 يومًا على انطلاقها.. الحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيين تجمع 595 مليون ريال

أ أ

بعد مضي 50 يومًا على انطلاقها، سجلت التبرعات لصالح "الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة"، نحو 595 مليون ريال. اضافة اعلان

وبلغ إجمالي المتبرعين حتى اليوم الجمعة مليون و287 ألفًا و136 شخصًا، بإجمالي تبرعات بلغ 594 مليونًا و977 ألفًا و396 ريالاً.





الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني



قنوات التبرع للحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني

