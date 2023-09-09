بعد 14 يومًا.. الطلاب والمعلمون على موعد مع أول إجازات العام الدراسي

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يتمتع الطلاب والمعلمين بأول إجازات العام الدراسي الحالي، وهي إجازة اليوم
الوطني والتي توافق يوم الأحد 24/9/2023، وتنتهى يوم 27/9/2023، وتستمر لمدة 4
أيام.
أعلنت وزارة التعليم موعد إجازات العام الدراسي الجديد لعام 1445، وجاءت
على النحو التالي:- إجازة اليوم الوطني 9 ربيع أول الموافق 24 سبتمبر.
10 إجازات على مدار الفصول الدراسية الثلاثة
إجازة نهاية أسبوع مطولة 18 من ربيع الثاني الموافق 2 نوفمبر 2023.
نهاية الفصل الدراسي الأول في 2 من جمادي الأول الموافق 16 نوفمبر، وتستمر لمدة 10 أيام.
وفي الفصل الدراسي الثاني، يحصل الطلاب على عددٍ من الإجازات وهي:
إجازات الفصل الدراسي الثاني 1445
- إجازة نهاية أسبوع مطولة يوم 4 جمادى الآخر الموافق 17 ديسمبر 2023.
- إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني يوم 22 من جمادي الآخر الموافق 4 يناير 2024.
- عطلة نهاية أسبوع مطولة يوم 16 رجب 1445 الموافق 28 يناير 2024.
- إجازة يوم التأسيس
وبداية إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني يوم 12 من شعبان 1445 الموافق 22 فبراير
2024، وتستمر لمدة 10 أيام.
إجازة يوم التأسيس
وفي آخر فصل دراسي، فالإجازات المتاحة ستكون:
إجازات الفصل الدراسي الثالث
- إجازة عيد الفطر من 18 رمضان 1445 الموافق 28 مارس 2024، وتستمر لمدة 18 يومًا.
- إجازة نهاية أسبوع مطولة 23 شوال الموافق 2 مايو 2024.
- إجازة نهاية العام الدراسي يوم 4 ذي الحجة الموافق 10 يونيو 2024.