بعد 14 يومًا.. الطلاب والمعلمون على موعد مع أول إجازات العام الدراسي

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يتمتع الطلاب والمعلمين بأول إجازات العام الدراسي الحالي، وهي إجازة اليوم الوطني والتي توافق يوم الأحد 24/9/2023، وتنتهى يوم 27/9/2023، وتستمر لمدة 4 أيام. اضافة اعلان





10 إجازات على مدار الفصول الدراسية الثلاثة





إجازات الفصل الدراسي الثاني 1445





إجازة يوم التأسيس





إجازات الفصل الدراسي الثالث



أعلنت وزارة التعليم موعد إجازات العام الدراسي الجديد لعام 1445، وجاءت على النحو التالي:- إجازة اليوم الوطني 9 ربيع أول الموافق 24 سبتمبر.إجازة نهاية أسبوع مطولة 18 من ربيع الثاني الموافق 2 نوفمبر 2023.نهاية الفصل الدراسي الأول في 2 من جمادي الأول الموافق 16 نوفمبر، وتستمر لمدة 10 أيام.وفي الفصل الدراسي الثاني، يحصل الطلاب على عددٍ من الإجازات وهي:- إجازة نهاية أسبوع مطولة يوم 4 جمادى الآخر الموافق 17 ديسمبر 2023.- إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني يوم 22 من جمادي الآخر الموافق 4 يناير 2024.- عطلة نهاية أسبوع مطولة يوم 16 رجب 1445 الموافق 28 يناير 2024.- إجازة يوم التأسيس وبداية إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني يوم 12 من شعبان 1445 الموافق 22 فبراير 2024، وتستمر لمدة 10 أيام.وفي آخر فصل دراسي، فالإجازات المتاحة ستكون:- إجازة عيد الفطر من 18 رمضان 1445 الموافق 28 مارس 2024، وتستمر لمدة 18 يومًا.- إجازة نهاية أسبوع مطولة 23 شوال الموافق 2 مايو 2024.- إجازة نهاية العام الدراسي يوم 4 ذي الحجة الموافق 10 يونيو 2024.