بعد نهاية دوام اليوم.. بداية أول إجازة مطوّلة في العام الدراسي

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يتمتع الطلبة والمعلمون، بأول إجازة مطولة في العام
الدراسي الحالي، والتي تبدأ بنهاية دوام اليوم الخميس وتنهى يوم الأحد القادم 24 من سبتمبر
الجاري.
وتأتي هذه الإجازة المطولة بمناسبة احتفال المملكة باليوم الوطني الـ 93.
وكانت وزارة التعليم قد كشفت عن التقويم الدراسي الجديد للعام 1445ھ
للتعليم العام والجامعي والتدريب التقني والمهني، والذي يشتمل على 3 فصول دراسية،
و38 أسبوعًا دراسيًا.
التقويم الدراسي لعام 1445هـ
ويُقسّم العام الدراسي بواقع 180 يومًا دراسيًا، و60 يومًا من الإجازات المتنوعة أثناء العام الدراسي، إلى جانب 68 يومًا عدد أيام الإجازة الصيفية كاملة.
ويشتمل التقويم الدراسي الجديد على 10 إجازات متنوعة، منها 4 إجازات مطولة،
وإجازتي نهاية الفصلين الدراسيين الأول والثاني، وإجازة منتصف الفصل الدراسي
الثاني، إضافة إلى إجازتي اليوم الوطني ويوم التأسيس، وكذلك إجازة عيد الفطر.
10 إجازات متنوعة
ويمنح التقويم الدراسي للعام 1445ھ الجامعات الحكومية والأهلية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمدارس السعودية في الخارج ومدارس الجاليات مرونة التعديل وفق ضوابط محددة.