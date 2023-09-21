بعد نهاية دوام اليوم.. بداية أول إجازة مطوّلة في العام الدراسي

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يتمتع الطلبة والمعلمون، بأول إجازة مطولة في العام الدراسي الحالي، والتي تبدأ بنهاية دوام اليوم الخميس وتنهى يوم الأحد القادم 24 من سبتمبر الجاري. اضافة اعلان

وتأتي هذه الإجازة المطولة بمناسبة احتفال المملكة باليوم الوطني الـ 93.





التقويم الدراسي لعام 1445هـ





10 إجازات متنوعة





بداية العام الدراسي القادم



وكانت وزارة التعليم قد كشفت عن التقويم الدراسي الجديد للعام 1445ھ للتعليم العام والجامعي والتدريب التقني والمهني، والذي يشتمل على 3 فصول دراسية، و38 أسبوعًا دراسيًا.ويُقسّم العام الدراسي بواقع 180 يومًا دراسيًا، و60 يومًا من الإجازات المتنوعة أثناء العام الدراسي، إلى جانب 68 يومًا عدد أيام الإجازة الصيفية كاملة.ويشتمل التقويم الدراسي الجديد على 10 إجازات متنوعة، منها 4 إجازات مطولة، وإجازتي نهاية الفصلين الدراسيين الأول والثاني، وإجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، إضافة إلى إجازتي اليوم الوطني ويوم التأسيس، وكذلك إجازة عيد الفطر.ويمنح التقويم الدراسي للعام 1445ھ الجامعات الحكومية والأهلية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمدارس السعودية في الخارج ومدارس الجاليات مرونة التعديل وفق ضوابط محددة.كما جرى تحديد بداية الدراسة للعام الدراسي 1446 / 1447 هـ يوم الأحد 14 / 2 / 1446هـ الموافق 18 / 8 / 2024م.