بعد موافقة مجلس الوزراء.. تفاصيل إنشاء برنامج دعم الإدارات القانونية

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أفادت صحيفة "عكاظ" بصدور موافقة مجلس الوزراء على إنشاء برنامج باسم "برنامج دعم الإدارات القانونية"، يهدف إلى دعم الإدارات القانونية في الأجهزة الحكومية وتطويرها.





اللجنة الإشرافية لمركز الدراسات والبحوث القانونية



تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من الأعضاء



صلاحيات مدير البرنامج



3 سنوات للتقويم



ونص التنظيم، على أن تتولى اللجنة الإشرافية لمركز الدراسات والبحوث القانونية الإشراف على البرنامج بما يضمن تحقيق أهدافه، وبخاصة:متابعة تنفيذ أعمال البرنامجالموافقة على الخطط العامة والتفصيلية لأوجه نشاط البرنامجتحديد ما يمكن أن يقوم به البرنامج في ما يتعلق بالقضايا وتطوير ودعم الإدارات القانونية بالأجهزة الحكوميةإقرار الهيكل التنظيمي للبرنامج، وفقًا للإجراءات النظامية المتبعةإقرار اللوائح الإدارية للبرنامج بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيةإقرار اللوائح المالية للبرنامج والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية،على أن تتضمن الآلية المناسبة التعاقد لتقديم الخدمات المشتركة للبرنامج من خلال أي من الجهات التي توافق عليها اللجنة الإشرافية، اعتماد التقرير السنوي لأعمال البرنامج ونشاطاته والعوائق التي تواجهه، ورفعه بحسب الإجراءات المتبعة، واعتماد الحساب الختامي للبرنامج، ورفعه بحسب الإجراءات المتبعة، والموافقة على ضوابط التعاقد مع الخبراء وبيوت الخبرة والشركات المتخصصة في مجال عمل البرنامج، فضلاً عن اعتماد الميزانية التشغيلية للبرنامج.وفقًُا للتنظيم، فإن للجنة الإشرافية في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات:تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائها أو من سواهم، يُعهد إليها بما تراه من مهمات.ويُحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها وأتعابهم أو مكافآتهم ومدة عملهم واختصاصاتها.ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكلة إليها.وللجنة الإشرافية كذلك تفويض المدير العام للبرنامج أو من تراه من أعضاء اللجنة أو من منسوبي البرنامج ببعض اختصاصاتها.وأوضح التنظيم، أن يكون للبرنامج مدير عام يكون تعيينه أو تكليفه في منصبه وإعفاؤه منه بقرار من اللجنة الإشرافية.ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية.ويعد مسؤولاً عن إدارة البرنامج وتنسيق العمل فيه وتمثيله أمام الغير والقضاء في نطاق ما تحدده له اللجنة الإشرافية في هذا الشأن.وله على وجه خاص تنفيذ المهمات التي تعهد إليه من اللجنة الإشرافية.والإشراف على سير العمل في البرنامج ماليًا وإداريًا وفنيًا.تعيين العاملين فيه.اقتراح خطط عامة وتفصيلية لأوجه نشاط البرنامج، ورفعها إلى اللجنة الإشرافية، والإشراف على تنفيذها بعد موافقة اللجنة عليها.الإشراف على إعداد الهيكل التنظيمي للبرنامج واللوائح المالية والإدارية اللازمة لذلك.إعداد مشروع الميزانية التشغيلية للبرنامج وحسابه الختامي ورفعها إلى اللجنة الإشرافية.رفع تقرير سنوي إلى اللجنة الإشرافية عن سير أعمال البرنامج ونشاطاته والعوائق التي تواجهه.إضافة إلى التعاقد مع خبراء وبيوت خبرة وشركات متخصصة في مجال عمل البرنامج بما يحقق أهدافه، وفق الضوابط التي تحددها اللجنة الإشرافية.وينص التنظيم على أن يفتح البرنامج حسابًا له في البنك المركزي السعودي، ويجوز له فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية البرنامج.وأشار إلى تخصيص إعانة سنوية للبرنامج تعتمد ضمن ميزانية هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.توفير الدعم والمساندة الإدارية والفنية - بحسب الإمكانات من الهيئة له للقيام بالمهمات الموكلة إليه.أن يكون شغل الوظائف الفنية والإدارية في البرنامج بالتعاقد وفقًا لنظام العمل.أن يخضع البرنامج بعد 3 سنوات للتقويم من قبل اللجنة الإشرافية، ويرفع التقويم إلى مجلس الوزراء، للنظر في استمرار البرنامج أو تحويله إلى أي نمط تنظيمي آخر.