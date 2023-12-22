بعد مطر غزير.. شاهد ماذا فعلت السيول بطريق واسط غرب المدينة؟

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بالتزامن
مع التقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت اليوم السيول كالأنهار
على طريق واسط شمال محافظة بدر نتيجة هطول أمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة.
وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول على طريق واسط بمحافظة بدر نتيجة أمطار رعدية ورياح نشطة.
أمطار
رعدية غزيرة وجريان السيولوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية
متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة
للأتربة والغبار.
طريق واسط شمال #بدر غرب #المدينه_المنوره الان س ٢.٤٥ م الجمعة ٩ جماداخر ١٤٤٥— مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) December 22, 2023
عضو المجموعة أبومازن الحجيلي
📷 فهدالطهيفاني pic.twitter.com/vSRP0fwATH
حالة
مطرية مع رياح نشطة على هذه المناطقوأوضح
أن الحالة متوقعة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل،
تبوك، الجوف والحدود الشمالية، وتمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية في
حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.
الدفاع
المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذرفيما
دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار مع رياح مغبرة على معظم
مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول
الأمطار.
📍من أجمل مشاهد اليوم— طقس (@tqqs) December 22, 2023
شلالات شمال واسط بمحافظة بدر بمنطقة #المدينه_المنوره
الجمعة ٩ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ
22 ديسمبر 2023 م
📸 | رائد العوفي
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