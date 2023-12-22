الجمعة، 09 جمادى الثانية 1445 ، 22 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

بعد مطر غزير.. شاهد ماذا فعلت السيول بطريق واسط غرب المدينة؟

7ع8678ع
السيول بطريق واسط في المدينة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

بالتزامن مع التقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت اليوم السيول كالأنهار على طريق واسط شمال محافظة بدر نتيجة هطول أمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة.اضافة اعلان
وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول على طريق واسط بمحافظة بدر نتيجة أمطار رعدية ورياح نشطة.

أمطار رعدية غزيرة وجريان السيول

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

حالة مطرية مع رياح نشطة على هذه المناطق

وأوضح أن الحالة متوقعة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية، وتمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.


الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.



اقرأ أيضا

احذر.. إطعام قرود البابون يعرضك لغرامة 500 ريال

نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير محمد بن بدر بن فهد بن سعد الأول آل عبدالرحمن

مصير حساب المواطن بعد 6 سنوات من إطلاقه

بالفيديو.. شاهد تساقط أمطار مسائية على محافظة رابغ

التعليم ونزاهة يناقشان السلطة الإدارية وتفويض الصلاحيات

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

879ه 7:01 م الجمعة، 22 ديسمبر 2023

أجواء إيمانية.. شاهد أمطار الرحمة تتساقط على المسجد النبوي

ع88 5:23 م الجمعة، 22 ديسمبر 2023

أمطار المدينة.. شاهد سيول واسط ينبع النخل شمال محافظة بدر

التقاط 9:52 ص الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

عصف مطري غزير.. شاهد السيول تقطع الطريق بين ينبع البحر والنخل

6867867 7:56 ص الأحد، 10 ديسمبر 2023

أمطار مكة.. شاهد ماذا فعلت السيول بجبل النور؟

اقرأ أيضا

EXPERTISE_FINGERPRINT
7:44 م الجمعة، 22 ديسمبر 2023

ماذا تعرف عن علم الأرصاد الجنائي وبيانات الطقس الساعية؟

سفارة المملكة في أوغندا
7:34 م الجمعة، 22 ديسمبر 2023

تنبيه عاجل لسفارة المملكة في كندا لجميع المواطنين

وسائل التواصل
7:03 م الجمعة، 22 ديسمبر 2023

عاجل.. احذر الرتويت للأخبار غير الصحيحة: "جريمة حتى لو كان المصدر صحيفة" (فيديو)

879ه
7:01 م الجمعة، 22 ديسمبر 2023

أجواء إيمانية.. شاهد أمطار الرحمة تتساقط على المسجد النبوي

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

162-194659-gaza-war-aid-egypt-plan-norway_700x400
9:40 م الجمعة، 22 ديسمبر 2023

عاجل.. مجلس الأمن يتخذ قراراً بشأن حرب غزة

كبار السن
7:35 م الجمعة، 22 ديسمبر 2023

ما هي بطاقة امتياز الرقمية لكبار السن وكيفية استخراجها؟

وسائل التواصل
7:03 م الجمعة، 22 ديسمبر 2023

عاجل.. احذر الرتويت للأخبار غير الصحيحة: "جريمة حتى لو كان المصدر صحيفة" (فيديو)

العالم فى اسبوع
6:13 م الجمعة، 22 ديسمبر 2023

العالم في أسبوع.. تحويل الدراسة عن بعد في هذه الحالات ومميزات منصة تأشيرة السعودية

الاحوال المدنية
6:06 م الجمعة، 22 ديسمبر 2023

تنبيه عاجل من "الموارد البشرية" بخصوص وظائف الأحوال المدنية

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
5:03 م الجمعة، 22 ديسمبر 2023

عاجل.. التأمينات توضح خطوات التسجيل في خدمة الإعفاء من غرامات التأخير