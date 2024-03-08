بعد فصله عن "التعليم".. ننشر اختصاصات المركز الوطني للمناهج

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وافق مجلس الوزراء على تحويل مركز تطوير المناهج بوزارة التعليم إلى مركز مستقل باسم "المركز الوطني للمناهج".





أهداف المركز الوطني للمناهج



المهمات والاختصاصات المنوطة بمركز تطوير المناهج



تشكيل مجلس إدارة المركز



اختصاصات مجلس الإدارة



موارد مركز تطوير المناهج



ويهدف المركز إلى تحقيق ما يأتي:- تطوير المناهج تطويراً يستجيب لمتطلبات التنمية والمستهدفات الوطنية وفق أحدث النظريات، والنماذج، والأساليب العلمية والتربوية، وبما يراعي الثوابت الإسلامية والرؤى والتوجهات الوطنية، ووفق أفضل الممارسات الدولية.- أن يكون بيت خبرة وطنية ومرجعية علمية وبحثية رائدة لعمليات تطوير المناهج على المستويين الإقليمي والدولي.ونشرت الجريدة الرسمية "أم القرى"، المهمات والاختصاصات المنوطة بمركز تطوير المناهج، على النحو التالي:1- اقتراح مشروع الاستراتيجية الوطنية للمناهج، ورفعه وفقاً للإجراءات النظامية.2- إقرار الإطار الوطني للمناهج بالتنسيق مع الوزارة والهيئة وغيرهما من الجهات ذات العلاقة، ومتابعة تنفيذه بعد إقراره.3- وضع السياسات والخطط والبرامج والأدوات الهادفة إلى تطوير المناهج في المملكة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.4- بناء معايير المناهج بالتنسيق مع الوزارة والهيئة، واعتمادها، وتحديثها دورياً.5- إعداد المناهج وبناؤها وتخطيطها وتصميمها وتطويرها ومراجعتها واعتمادها والترخيص لها.6- بناء الخطط الدراسية للتعليم العام، وتحديد الأوزان النسبية للمناهج (المواد التعليمية) في التعليم العام بالاتفاق مع الوزارة.7- مواءمة المناهج مع مناهج ما بعد التعليم العام، ومع متطلبات سوق العمل ومهارات المستقبل.8- اعتماد ومراجعة مناهج الهوية الوطنية (الدراسات الإسلامية واللغة العربية والعلوم الاجتماعية) للمدارس الخاصة والأهلية التي تطبق مناهج دولية، وللمدارس الأجنبية، بالتنسيق مع الوزارة.9- إنشاء مراكز بحثية وتطويرية تخصصية ترتبط به تنظيمياً لتتولى تنفيذ بعض اختصاصاته ومهماته.10- التواصل مع الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية داخل المملكة وخارجها وإبرام مذكرات التفاهم والتعاون معها، وذلك وفق الإجراءات النظامية؛ بما يخدم أهدافه والغايات التي أنشئ من أجلها.11- التعاون مع المؤسسات الخاصة وغير الربحية الرائدة والمتخصصة في النشر والخدمات التعليمية داخل المملكة وخارجها، وذلك بما يخدم أهدافه والغايات التي أنشئ من أجلها.12- تنظيم المنتديات والمؤتمرات وعقد الندوات، وورش العمل المحلية والإقليمية والدولية، التي تُعنى بتطوير المناهج، وفق الإجراءات النظامية المتبعة.13- تمثيل المملكة في المنظمات الدولية والمؤتمرات واللقاءات ذات العلاقة باختصاصاته بعد موافقة الجهات المعنية.14- رصد وتحليل المؤشرات والتقارير، التي لها أثر على المناهج في المملكة، الصادرة عن منظمات عالمية معتبرة، والعمل على الارتقاء بترتيب المملكة فيها، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.15- إصدار المجلات والدوريات والأدلة الإرشادية والنشرات والبحوث ذات العلاقة بمهماته ونشاطه.16- بناء وعقد شراكات استراتيجية مع المنظمات وبيوت الخبرة والمراكز المحلية والدولية المعنية بتطوير المناهج.17- بناء قاعدة بيانات خاصة بالمناهج الدراسية السعودية، توضح مدى التقدم المنجز في بناء تلك المناهج وتطويرها.18- استطلاع ورصد آراء العموم -عبر الوسائل المختلفة- فيما يتعلق بإعداد وتطوير المناهج.ويتشكل المركز من مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:- نائب وزير التعليم للتعليم العام.- نائب وزير الثقافة.- نائب وزير الرياضة.- نائب وزير الاقتصاد والتخطيط.ـ- نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان.- رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب.- محافظ هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار.- أحد أعضاء مجلس شؤون الجامعات.- ممثل من القطاع الخاص أو غير الربحي في مجال التعليم الخاص أو الأهلي.- عضو من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل المركز.2- يُعيّن الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرات (ح) و(ط) و(ي) من الفقرة (1) بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الرئيس، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.3- يختار الرئيس نائباً له من بين الأعضاء من ممثلي الجهات الحكومية.ويتولى المجلس الاختصاصات التالية:1- الموافقة على مشروع الاستراتيجية الوطنية للمناهج ورفعه وفقاً للإجراءات النظامية.2- إقرار الإطار الوطني للمناهج.3- إقرار السياسات والأطر والمعايير واللوائح المنظمة الخاصة بالمناهج.4- اعتماد اللوائح واتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ اختصاصات المركز.5- إقرار السياسات العامة للمركز وخطة عمله والبرامج التي يسير عليها لتحقيق أغراضه، ومتابعة تنفيذها.6- إقرار هيكل المركز التنظيمي ودليله التنظيمي.7- إقرار اللوائح المالية والإدارية التي يسير عليها المركز وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونه، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية.8- الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للمركز.9- إقرار إنشاء مراكز بحثية وتطويرية تخصصية تابعة للمركز لتتولى تنفيذ بعض اختصاصاته ومهماته، وتنظيم اختصاصاتها ومهماتها وآليات عملها، وترتيب أوضاعها المالية والإدارية، وتكون ميزانية تلك المراكز من ضمن الميزانية المخصصة للمركز.10- إقرار المقابل المالي للخدمات والتراخيص التي يقدمها المركز.11- النظر في التقارير الدورية التي يرفعها الرئيس التنفيذي عن سير عمل المركز.12- الموافقة على مشروع ميزانية المركز، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع حساباته، وتقريره السنوي، تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.13- قبول المنح والتبرعات والهبات والوصايا والأوقاف، وفقاً للأحكام النظامية المنظمة لذلك.14- تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر)، ومراقب مالي داخلي.15- تقويم أداء المركز، ومتابعته، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة إذا تطلب الأمر ذلك. وللمجلس -في سبيل ممارسة اختصاصاته- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها ما يراه من مهمات، ويحدَّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى الرئيس أو إلى من يراه من أعضائه أو من منسوبي المركز.1- تتكون موارد المركز مما يأتي:- الاعتمادات المالية التي تخصص له في ميزانية الدولة.- المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير تقديم الخدمات والتراخيص التي يصدرها.- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف.- الموارد الأخرى التي يقرها المجلس بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات.2- تودع أموال المركز في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.3- يفتح المركز حساباً له في البنك المركزي السعودي، ويجوز له فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية المركز ولوائحه المعتمدة.ويكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة، تصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.