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بعد عشرات السنين من الخدمة.. خط البلدة يتقاعد نهائيا لصالح النقل العام

النقل البري
تقاعد خط البلدة
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وضعت الهيئة العامة للنقل، النهاية لخدمة حافلات «خط البلدة» التي امتدت عشرات السنين، عندما وجهت ملاك الحفلات لتسليمها لحجوزات المرور في مدينة الرياض ومحافظة جدة، في موعد أقصاه 30 يوماً.اضافة اعلان
وروعي في القرار الجوانب الإنسانية، وما يقترن به من خيارات مطروحة كبدائل لملاك حافلات «خط البلدة».


دراسة الأوضاع المالية والاجتماعية

ودراسة الأوضاع المالية والاجتماعية للمواطنين، لشمولهم بالضمان الاجتماعي، وإيجاد بدائل وظيفية لمن هم قادرون على العمل، بما في ذلك تعيينهم مع الشركة المشغلة أو غيرها.
والعمل على تسهيل تمويل الراغبين منهم مادياً من خلال بنك التنمية الاجتماعية، لممارسة أنشطة نقل أخرى.
وأعلنت الهيئة العامة للنقل مؤخرا عن توقيع أكبر مشروع لنقل الركاب بالحافلات بين المدن، وذلك من خلال شبكة نقل تمتد لأكثر من 200 مدينة ومحافظة.


خدمة 6 ملايين راكب سنوياً

ومن المتوقع أن يخدم المشروع أكثر من 6 ملايين راكب سنوياً، عبر (76) مساراً، وبأسطولٍ جديد من الحافلات المجهزة بأحدث التقنيات التي تتيح استخدام مركبات صديقة البيئة.
وتشمل مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية رفع حصة استخدام وسائل النقل العام في المملكة من (1%) اليوم، إلى (15%) في حلول العام 2030.


مستهدفات الاستراتيجية

ويسهم المشروع في ترجمة أحد أهم مستهدفات الاستراتيجية والتي تضع جودة الحياة في المدن ضمن أولوياتها وذلك من خلال تخفيض نسبة الانبعاثات الكربونية لوسائل النقل لتصل في 2030 إلى(25%).
ظلت وسيلة النقل «خط البلدة» على مدار 32 عاماً، تنقل الركاب داخل المدن عبر حافلات «الكوستر» بأشكالها وأحجامها المختلفة.
لكن تلك الوسيلة بدأت بالاختفاء قبل عدة سنوات، مع تطور وسائل النقل الحديثة وعدم قدرة «خط البلدة» على مواكبة الحداثة في النقل.


الشركة السعودية للنقل الجماعي

وتأسست الشركة السعودية للنقل الجماعي عام 1978، لغرض نقل الركاب بالحافلات على شبكة الطرق العامة داخل المدن، وإلى خارج المملكة.
ومشروع النقل العام، يهدف إلى توفير خدمة نقل عام بالحافلات والإسهام في رفع مستوى السلامة وجودة الحياة، وتسهيل حركة التنقل داخل المدن وتقليل الازدحام المروري في الطرق.

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