الأربعاء، 19 رجب 1445 ، 31 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

بعد شكوى مواطن لنائب أمير مكة.. حل مشكلة مياه "طفيل" خلال 48 ساعة

نائب أمير مكة
نائب أمير مكة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تجاوبت شركة المياه الوطنية (القطاع الغربي) مع شكوى مواطن التقى نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز أثناء زيارته لمحافظة الليث الأحد الماضي.اضافة اعلان

استجابة للطلب بعد 48 ساعة فقط

وطالب المواطن من نائب الأمير، توفير خدمة المياه لسكان قرية طفيل " شمال الليث " ، ليأتي الرد بعد 48 ساعة من اللقاء حيث أعلنت الشركة أنها ستقدم الخدمة على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع من خلال القنوات الرقمية.

وأثناء زيارة الأمير سعود بن مشعل لمحافظة الليث ولقائه الأهالي والاستماع لمطالبهم تقدّم مواطن بشكوى لسموه يتركز فحواها في عدم توفر المياه بقرية الطفيل (من أكبر قرى شمال المحافظة على حد وصف المواطن )، وفق صحيفة "المدينة".
وعلى الفور أحال نائب أمير منطقة مكة المكرمة شكوى المواطن بشكل مباشر إلى رئيس القطاع الغربي لشركة المياه الوطنية الذي كان متواجداً في الجولة ضمن مسؤولي القطاعات الحكومية الذين يرافقون سموه في الجولة ، ووجه سموه في حينها بإيجاد حلول لإنهاء معاناة سكان القرية .

شركة المياه تعلن تقديم الخدمة للسكان

وفي تجاوب سريع أعلنت شركة المياه الوطنية أنها ستقدم الخدمة لسكان قرية طفيل ومدهم بالمياه المحلاة عبر محطة التعبئة (أشياب الشعيبة) ، والذين يمكنهم طلب صهاريج المياه وذلك باتباع خطوات ميسرة وبسيطة عبر قنوات الشركة الرقمية طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة ساعة.
كما أعلنت عن إمكانية حصول المستفيدين على الصهاريج أيضًا عند زيارتهم موقع المحطة (الأشياب).

وأكدت المياه الوطنية أنها تعمل على تنفيذ مشاريعها المائية والبيئية وفق برامج وخطط استراتيجية بناءً على الأولويات المتبعة، داعية عملاءها الكرام في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار التواصل معها عبر قنواتها الرسمية، سواء من خلال تطبيقها الإلكتروني على الهواتف الذكية، أو فرعها الإلكتروني (e.nwc.com.sa) ..

اقرأ أيضا

ضبط مواطن ظهر في محتوى مرئي منتحلًا صفة غير صحيحة

القوات الخاصة للأمن والحماية تضبط 3 مقيمين وتكشف تفاصيل جريمتهم

ضباب ورياح شديدة على ينبع والرايس والطائف.. تستمر حتى هذا الموعد

رحلة صيد تنتهي بكارثة.. غرق مواطن ستيني في بحر مستورة غرب المملكة

عاجل.. أهم 10.. صدور موافقة خادم الحرمين وقرارات مجلس الوزراء وتعليق الدراسة وتنفيذ حكم الشرع

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

نائب امير مكة 5:49 م الثلاثاء، 30 يناير 2024

نائب أمير مكة يستعرض جاهزية الخدمات لشهر رمضان وموسم الحج

أخبار السعودية 4:38 م الخميس، 18 يناير 2024

أخبار السعودية.. الحصول على وظيفة في الضمان الاجتماعي وتقسيط فواتير الكهرباء بدون فوائد

ضيوف الرحمن 9:50 م الإثنين، 15 يناير 2024

اكتمال مغادرة ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة إلى بلدانهم

ديوان المظالم 9:00 م الأربعاء، 03 يناير 2024

أول المباني النموذجية.. افتتاح مجمع محاكم ديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة

اقرأ أيضا

أمطار المملكة
9:16 م الثلاثاء، 30 يناير 2024

تعليم الباحة تقرر استمرار الدراسة عن بعد غدًا الأربعاء بسبب التقلبات الجوية

تعليم النماص
9:04 م الثلاثاء، 30 يناير 2024

عاجل.. تعليق الدراسة الحضورية في جميع مدارس النماص.. غداً الأربعاء

الشيخ السديس
8:51 م الثلاثاء، 30 يناير 2024

الشيخ السديس: صلاة الاستسقاء سنّةٌ مؤكّدة وعلى المسلمين إحياؤها

وزارة العدل
8:09 م الثلاثاء، 30 يناير 2024

وزارة العدل: مليون مستخدم مسجل في البورصة العقارية و30 ألف مستفيد يومياً

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

حساب المواطن
1:55 ص الأربعاء، 31 يناير 2024

عاجل.. توضيح مهم من حساب المواطن بشأن تحديث أسماء المستفيدين

منصة احكام
12:18 ص الأربعاء، 31 يناير 2024

عاجل.. منصة إحكام توضح بالتفصيل إجراءات إثبات الملكية العقارية

حساب المواطن
11:00 م الثلاثاء، 30 يناير 2024

عاجل.. ماذا يفعل الأب حال وجود أبنائه مع طليقته في حساب المواطن؟

أهم 10
10:00 م الثلاثاء، 30 يناير 2024

عاجل.. أهم 10.. صدور موافقة خادم الحرمين وقرارات مجلس الوزراء وتعليق الدراسة وتنفيذ حكم الشرع

أمطار المملكة
9:16 م الثلاثاء، 30 يناير 2024

تعليم الباحة تقرر استمرار الدراسة عن بعد غدًا الأربعاء بسبب التقلبات الجوية

تعليم النماص
9:04 م الثلاثاء، 30 يناير 2024

عاجل.. تعليق الدراسة الحضورية في جميع مدارس النماص.. غداً الأربعاء