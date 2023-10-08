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صحيفة تواصل الالكترونية

بعد شراء أسهم جديدة .. 8 أهداف لـ "السعودية للكهرباء"

السعودية للكهرباء
السعودية للكهرباء
أ أ
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أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن شراء 25% من أسهم شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة.

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8 أهداف 


وتستهدف الشركة تحقيق العديد من الأهداف من بينها ما يلي:

1 - تطوير بنية تحتية عالية الجودة لدعم خدمات الشحن السريع للمركبات. الكهربائية في المملكة.
2- تعزيز منظومة المركبات الكهربائية محليا وتسريع تني استخدامها.
3- توفير حلول جديدة عالية الجودة، وتوفير نقاط الشحن الضرورية لتلبية الطلب المستقبلي.
4- تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير شبكتها من نقاط الشحن.
5- دعم جهود توطين البحث والتطوير وتصنيع المواد التي تتطلب تقنيات متقدمة.
6- دعم جهود التنويع الاقتصادي في المملكة. وتعزيز نمو الناتج المحلي.
7- إيجاد فرص عمل جديدة في قطاع المركبات والتنقل.
8- المساهمة في بناء الخبرات المحلية

الخدمات

تعتزم الشركة الجديدة تقديم خدماتها في أكثر من 1000 موقع وتوفير ما يزيد عن 5000 شاحن سريع بحلول عام 2030 وذلك في مختلف مدن المملكة والطرق الرابطة بينها.

في وقت سابق، استعرض جناح الشركة السعودية للكهرباء 12 مبادرة تدعم جهود الشركة في تحسين استدامة الطاقة وتقليل الآثار على البيئة، مثل الشبكات الذكية والعدادات الذكية.

وشاركت السعودية للكهرباء في أعمال أسبوع المناخ التي تستضيفها المملكة بالرياض، سلطت خلالها الضوء على مشاريعها البحثية والتقنيات البيئية التي تسهم في تحسين استدامة الطاقة.

إنتاج الكهرباء بتركيز الشمس على الرمال

وتقدم الشركة خلال جناحها فكرة عن أبحاثها مثل المشروع البحثي الذي تم بالتعاون مع جامعة الملك سعود لإنتاج الكهرباء عن طريق تركيز الشمس على الرمال.

وهو أحد المشاريع البحثية الرائدة على مستوى العالم في مجال الطاقة الشمسية المركزة وقد نفذت المرحلة الأولى منه في وادي الرياض للتقنية بجامعة الملك سعود بقدرة 100 كيلوواط لإثبات الجدوى التقنية.

احتجاز الكربون بتقنية التجميد

وتستعرض الشركة مشروعها البحثي بالتعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) والذي يهتم باحتجاز الكربون بتقنية التجميد في محطة توليد ضبا الخضراء والذي يعد الأول من نوعه عالمياً بقدرة ٣٠طنًّا/يوم.
وتعتمد هذه التقنية على تجميد الغازات بعد عملية الاحتراق ومن ثم فصل ثاني أكسيد الكربون بنقاوة تصل إلى 99.9% وإرجاع بقية الغازات إلى المدخنة.

مبادرة الاقتصاد الدائري للكربون

وتعد الفائدة المرجوة من هذا المشروع هو المساهمة في مبادرة الاقتصاد الدائري للكربون وتوطين تقنية احتجاز الكربون داخل المملكة.

واستعرضت السعودية للكهرباء حلولها المبتكرة نحو التحول الرقمي والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال استعانتها بطائرات بدون طيار "الدرون" لإجراء عمليات فحص الخطوط الهوائية لشبكة النقل.

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