بعد سعودة وظيفة مساعد.. توطين جميع وظائف الطيارين

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تعتزم مجموعة السعودية توفير أكثر من عشرة آلاف وظيفة نوعية تخصصية في قطاع الطيران خلال الأعوام القادمة.





توفير 10 آلاف وظيفة نوعية في قطاع الطيران اضافة اعلان



توطين وظيفة طيار بعد نجاح سعودة وظيفة مساعد



قرية الصيانة تحتاج إلى 12 ألف موظف



مجموعة السعودية تستهدف 330 مليون مسافر في 2030



وقال المهندس عبد الله الشهراني، مدير عام الاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي في المجموعة، إن الوظائف تشمل الطيارين وملاحي مقصورة وفنيي صيانة، إضافة إلى وظائف في قطاع الشحن والخدمات.وأضاف الشهراني أن المجموعة انتهت من توطين وظيفة مساعد طيار، في حين سيتم توطين وظيفة الطيار بشكل كامل وفق إستراتيجيتها.وأشار إلى أن مجموعة السعودية أعلنت في إبريل من العام الماضي عن إطلاق هويتها الجديدة التي تسعى من خلالها لتقديم خدمات الطيران بمنظومة متكاملة لكل الشركات التابعة.ويقول الشهراني: إن المجموعة تستلم طائرات جديدة بشكل مستمر ولديها صفقات طائرات أعلن جزء منها أخيرًا، في حين سيتم إعلان صفقة كبيرة أخرى قريبًا.وأوضح مدير التواصل المؤسسي في المجموعة أن هذه الأعداد الكبيرة من الصفقات التي تنفذها المجموعة بحاجة إلى طيارين وفنيين وملاحي مقصورة.وبين أن قرية الصيانة التابعة لمجموعة السعودية لن تقتصر الخدمات الفنية فيها على طائرات الخطوط السعودية فقط، بل إلى عدد آخر من الشركات، ما يعزز الحاجة إلى مجموعة كبيرة من الفنيين.ونوه إلى أن عدد العاملين في القرية الآن ما يقارب 4000 موظف، وسيبلغ العدد كما هو مخطط 12 ألف موظف عند تشغيلها كاملة.وذكر الشهراني أن المجموعة لديها خطط طموحة خاصة بالوظائف تتخطى عشرة آلاف موظف من تخصصات مختلفة.وأضاف، أن جميع هذه الخطط والأرقام جاءت لتسهم في تحقيق الهدف الكبير لرؤية السعودية 2030 وهو الوصول إلى ٣٣٠ مليون مسافر بحلول عام 2030 .