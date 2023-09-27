بعد حمى الضنك.. وفاة 19 حالة وفاة نتيجة الكوليرا بالسودان

حالات الكوليرا:

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حمى الضنك بولاية الغضارف:

سجلت السودان 19 حالة وفاة و 258 إصابة بالكوليرا في ولايتي الخرطوم والقضارف.وأوضح وزير الصحة السوداني دكتور هيثم محمد إبراهيم, أنه بالتعاون والتنسيق مع منظمة الصحة العالمية تم الإعلان عن حالات كوليرا في ولاية القضارف للتعامل معها وتوفير الإمداد اللازم لتوفير تحصين في المستقبل حتى يكون السودان مؤهلاً لاستلام التحصين.وفي وقت سابق حذرت نقابة أطباء السودان من انتشار كارثي لها في جميع أنحاء ولاية القضارف.وأوضحت نقابة الأطباء أن انتشار حمى الضنك بالولاية نتج عنه مئات الوفيات وآلاف الإصابات.وكشفت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان في صفحتها على فيسبوك: " تابعنا طيلة الأيام الماضية معدل الإصابات التراكمي ومعدل الوفيات في مستشفى القضارف والمرافق الصحية الأخرى".وتابعت : "تشير كل الدلائل إلى أننا أمام كارثة صحية، مطالبة وزارة الصحة بأقسامها المختلفة القيام بواجبها في توفير الموارد اللوجستية والفنية والطبية وفتح مخيمات إسعاف مؤقتة.