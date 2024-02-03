بعد تقديم موعد الاختبارات.. 8 نصائح عاجلة للحصول على أفضل النتائج

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مع اقتراب موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني يوجه الخبراء مجموعة من النصائح للطلاب وأولياء الأمور لتنظيم الوقت والجهد والحصول على أفضل النتائج.





نصائح عاجلة للاستعداد للاختبارات اضافة اعلان



تقديم موعد الاختبارات



ومن أهم النصائح للاستعداد للاختبارات والتي تنطلق خلال أيام بمشيئة الله، ما يلي:- إنشاء جدول للدراسة- تحديد نمط الدراسة الأمثل- التأكد من فهم كل شيء- التدرب على الامتحانات السابقة- الاستراحات القصيرة المنتظمة- المكافآت والتحفيز من الوالدين- التمارين الرياضية- الأكل الصحي والنوم الجيد

يذكر أن وزارة التعليم، قررت تقديم موعد بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني لعام 1445 ليكون يوم الخميس 15 من فبراير، كأول فصل دراسي تبدأ فيه الاختبارات نهاية الأسبوع.





سبب تغيير موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني



بداية اختبارات المدارس المشتركة



ضوابط الاختبارات التحريرية والشفهية



نصائح تساعدك للأستعداد للامتحانات ⤵️ pic.twitter.com/8IgrRmc28V — عبدالله السبيعي (@Abdullah_iApp) February 3, 2024

ويرجع سبب تغيير موعد الاختبارات لمزامنة الأيام الأخيرة من الامتحانات لإجازة يوم التأسيس باعتباره إجازة رسمية.وكشفت وزارة التعليم أنه بناء على تعميم أبلغت فيه إدارات التعليم عن موعد بداية الاختبارات التحريرية لجميع المراحل الدراسية بيوم الخميس 15 من فبراير - 5 من شعبان في الساعة الثامنة صباحًا.وأضافت التعليم في تعميمها، بأن بداية اختبارات المدارس المشتركة سيكون للمدارس التي يبدأ دوامها الساعة الواحدة ظهرًا مع تنفيذ ومتابعة أعمال الاختبارات ورصد الدرجات وتدقيقها لجميع الصفوف والمراحل.ويكون موعد إغلاق درجات الفصل الدراسي الثاني وإعلان وتسليم النتائج يوم الأربعاء 21 من فبراير قبل إجازة يوم التأسيس التي تصادف يوم الخميس آخر يوم من نهاية الفصل الدراسي الثاني.وتضمن اختبار الفصل الدراسي الثاني ضوابط الاختبارات التحريرية والشفهية، وتشكيل لجان الاختبارات، وإعداد الأسئلة بناء على أنظمة وإجراءات الاختبارات حسب الخطة الزمنية لتنفيذ أعمال الاختبارات.وتبدأ بالمواد العملية والشفهية ومواد التقويم التكويني ومواد التعليم المدمج في المرحلة الثانوية يوم الأحد غرة شعبان، فيما يكون اختبار المواد التحريرية نهاية الأسبوع يوم الخميس الخامس من شعبان.