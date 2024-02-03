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بعد تقديم موعد الاختبارات.. 8 نصائح عاجلة للحصول على أفضل النتائج

اختبارات الفصل الدراسي الأول
الاختبارات
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مع اقتراب موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني يوجه الخبراء مجموعة من النصائح للطلاب وأولياء الأمور لتنظيم الوقت والجهد والحصول على أفضل النتائج.

نصائح عاجلة للاستعداد للاختباراتاضافة اعلان


ومن أهم النصائح للاستعداد للاختبارات والتي تنطلق خلال أيام بمشيئة الله، ما يلي:

- إنشاء جدول للدراسة
- تحديد نمط الدراسة الأمثل
- التأكد من فهم كل شيء
- التدرب على الامتحانات السابقة
- الاستراحات القصيرة المنتظمة
- المكافآت والتحفيز من الوالدين
- التمارين الرياضية
- الأكل الصحي والنوم الجيد

تقديم موعد الاختبارات


يذكر أن وزارة التعليم، قررت تقديم موعد بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني لعام 1445 ليكون يوم الخميس 15 من فبراير، كأول فصل دراسي تبدأ فيه الاختبارات نهاية الأسبوع.

سبب تغيير موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني

ويرجع سبب تغيير موعد الاختبارات لمزامنة الأيام الأخيرة من الامتحانات لإجازة يوم التأسيس باعتباره إجازة رسمية.
وكشفت وزارة التعليم أنه بناء على تعميم أبلغت فيه إدارات التعليم عن موعد بداية الاختبارات التحريرية لجميع المراحل الدراسية بيوم الخميس 15 من فبراير - 5 من شعبان في الساعة الثامنة صباحًا.

بداية اختبارات المدارس المشتركة

وأضافت التعليم في تعميمها، بأن بداية اختبارات المدارس المشتركة سيكون للمدارس التي يبدأ دوامها الساعة الواحدة ظهرًا مع تنفيذ ومتابعة أعمال الاختبارات ورصد الدرجات وتدقيقها لجميع الصفوف والمراحل.
ويكون موعد إغلاق درجات الفصل الدراسي الثاني وإعلان وتسليم النتائج يوم الأربعاء 21 من فبراير قبل إجازة يوم التأسيس التي تصادف يوم الخميس آخر يوم من نهاية الفصل الدراسي الثاني.

ضوابط الاختبارات التحريرية والشفهية

وتضمن اختبار الفصل الدراسي الثاني ضوابط الاختبارات التحريرية والشفهية، وتشكيل لجان الاختبارات، وإعداد الأسئلة بناء على أنظمة وإجراءات الاختبارات حسب الخطة الزمنية لتنفيذ أعمال الاختبارات.
وتبدأ بالمواد العملية والشفهية ومواد التقويم التكويني ومواد التعليم المدمج في المرحلة الثانوية يوم الأحد غرة شعبان، فيما يكون اختبار المواد التحريرية نهاية الأسبوع يوم الخميس الخامس من شعبان.



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