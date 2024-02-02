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بعد تطبيقها إلزاميًا.. فوائد التأمين على عقود العمالة المنزلية بالمملكة

مساند
منصة مساند
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كشف المختص في الموارد البشرية، بندر الموسى عن فوائد ومزايا التأمين على عقود العمالة المنزلية التي دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم الخميس.اضافة اعلان

التأمين على عقود العمالة المنزلية

وقال في مداخلة مع فضائية "الإخبارية": "في السابق كانت العقود من مسؤولية مكاتب الاستقدام، التي تتولى عملية التأمين في حال هروب العامل، أو ترك العمل، أو أن يكون مصابًا بأمراض معدية، أو قد يكون لديه اختلافات في طريقة العمل، أو قد يكون صاحب العمل  يواجه عجزًا في دفع أجر العامل".
وأوضح الموسى أن "صاحب العامل ربما يواجه عجزًا في العجز عن دفع الأجور، أو قد تكون هناك ظروف معينة يمر بها العامل، فيعجز الطرفان عن تطبيق المهام المناطة بهما، وفي هذه الحالة يكون هنالك ضعف لدى العامل في أداء مهماته، أو يجد صاحب العمل نفسه يتكلف مبالغ كبيرة في استقدام العامل".
وتابع شارحًا: "فيكون عملية تنسيق التأمين من خلال شركات التأمين، ومن خلال منصة مساند التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لإدارة وثيقة التأمين بين الطرفين".

تحديد قيمة التأمين

وأشار المختص في الموارد البشرية إلى أن تحديد قيمة التأمين مدرجة في شروط وثيقة التأمين، سواءً حول هروب العامل، أو مرضه.
ولفت إلى أن هناك نقاط أساسية وضعت في لائحة وثيقة التأمين من جانب شركات التأمين، وفرضها البنك المركزي السعودي، لتحديد الإطار الخاص بوثيقة التأمين، والتي لها قيمة معينة توضحها منصة مساند.

سريان خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية

وبدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اعتبارًا من الخميس، تطبيق خدمة "التأمين على عقود العمالة المنزلية" للعمالة المنزلية الجديدة القادمة لأول مرة لصاحب العمل عبر منصة مساند.
وأعلنت الوزارة أنه بدءًا من 1 فبراير 2024م ستكون خدمة التأمين على عقود استقدام العمالة المنزلية لأول سنتين من بداية العقد ضمن إجراءات تعاقد صاحب العمل مع مكتب أو شركة الاستقدام.
ويكون التأمين بعد مضي سنتين اختيارًا لصاحب العمل. علمًا بأن الخدمة متاحة حاليًا لعملاء مساند حيث قد سبق وأطلقتها الوزارة اختيارًا لعملائها منذ مطلع عام 2023م.
وبلغ عدد العملاء الذين اختاروا هذه الخدمة أكثر من (175) ألف عميل، وقد لاقت الخدمة تفاعلاً وأصداءً إيجابية من العملاء وأطراف العلاقة التعاقدية.

مميزات خدمة التأمين على عقود استقدام العمالة المنزلية

وتتيح خدمة التأمين تعويض صاحب العمل والعامل المنزلي في مجموعة من الحالات ابتداءً من تاريخ بدء العامل المنزلي للعمل.
كما تسهم خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية في تحقيق العديد من المنافع لصاحب العمل، مثل تعويضه عن نفقات استقدام في حال التغيب أو الهروب أو الوفاة، أو عجز العامل عن العمل، أو إصابته بأمراض مزمنة تعيقه عن أداء عمله.
إضافة إلى تعويضه عن مصاريف إعادة الجثمان والمتعلقات والممتلكات الشخصية في حال وفاة العامل المنزلي.
كما تضمن الخدمة حفظ حقوق العامل المنزلي مثل تعويض العامل في حال العجز الكلي الدائم أو العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث، وتعويضه في حال عدم التزام صاحب العمل بسداد الرواتب والمستحقات المالية نتيجة وفاة صاحب العمل أو عجزه الكلي الدائم أو عجزه الجزئي الدائم.

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