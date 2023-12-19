بعد تدشينها رسميًا.. تعرف على أهم مميزات منصة تأشيرة السعودية

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أعلن مساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية، عبد الهادي المنصوري: عن تدشين منصة تأشيرة السعودية لتطوير الخدمات الرقمية وسهولة وصول المستفيد.



#الإخبارية pic.twitter.com/V8hcATsZsu فيديو | مساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية عبد الهادي المنصوري: تدشين منصة تأشيرة السعودية لتطوير الخدمات الرقمية وسهولة وصول المستفيد #ملتقى_الحكومة_الرقمية December 19, 2023

أهم سمات تأشيرة السعودية



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وعدد المنصوري خلال ملتقى الحكومة الرقمية، أهم سمات التأشيرة، وتشمل:هي منصة وطنية رقمية تشاركية لجميع الجهات الحكومية، بهدف تحقيق مكتسبات المملكة الوطنيةهناك ربط مع أكثر من 30 وزارة وهيئة قطاع خاص لتيسير إجراءات الحصول على التأشيرات، ومنها تأشيرة الحج، وتأشيرة الزيارة بغرض العمرة، وتأشير الزيارة بغرض السياحة، وتأشيرات العمل.تمكين أكثر من 50 جهة حكومية وقطاع خاص من خلال التأشيرة الحكوميةأتمتة أهم إجراءات إصدار التأشيرات بهدف تحسين تجربة الزائرهوية وطنية حديثة تنناسب مع دور المنصة الوطنيمحرك بحث ذكي لتمكين الزائر من معرفة التأشيرات بيسر وسهولةمرجع موحد للتعرف على متطلبات جميع أنواع التأشيرات والتقديم عليهاملف شخصي محدد للزائر يسهل استعرض التأشيرات وإعادة التقديم عليها لاحقًامتطلبات موحدة للتأشيرات الخاصة بالزيارة والمرور نحو تجربة مستفيد مثاليةآلية موحدة بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية لإتاحة خدمة الحصول على التأشيرات لزيارة الفعاليات والمؤتمرات المقامة بالمملكةإعادة تصميم رحلات الحياة لكافة أنواع التأشيرات بهدف تقديم تجربة استثنائية لزوار المملكةتفعيل الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئئة للتحقق من صحة البيانات ورفع كفاءة المنصةتعزيز العمل التشاركي وآلية اتخاذ القرار مع الجهات الحكومية

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