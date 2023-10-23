بعد تبكير صرفها.. موعد إيداع رواتب موظفي الدولة لشهر أكتوبر

يترقب موظفو الدولة إيداع رواتبهم لشهر أكتوبر الجاري، يوم الخميس القادم، وذلك بعد تبكير صرفها عن موعدها الشهري المعتاد.
يأتي ذلك مع إعلان وزارة المالية عن تقديم موعد إيداع الرواتب ليكون يوم الخميس 26 من أكتوبر بمشيئة الله، وذلك لموافقة الموعد المحدد لصرف الراتب يوم الجمعة بتاريخ 27 أكتوبر.
ووفقًا لوزارة المالية، فإنه إذا وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم الجمعة يكون يوم الصرف يوم الخميس الذي قبله.
وفي حال وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم السبت يكون يوم الصرف يوم الأحد الذي بعده.
موعد صرف الرواتب لعام 2023م
جدول موعد صرف الرواتب لعام 2023موفيما يلي جدول موعد صرف الرواتب لعام 2023م
الشهر اليوم التاريخ الميلادي
يناير الخميس 26/1/2023
فبراير الاثنين 27/2/2023
مارس الاثنين 27/3/2023
أبريل الخميس 27/4/2023
مايو الأحد 28/5/2023
يونيو الثلاثاء 27/6/2023
يوليو الخميس 27/7/2023
أغسطس الأحد 27/8/2023
سبتمبر الأربعاء 27/9/2023
أكتوبر الخميس 26/10/2023
نوفمبر الاثنين 27/11/2023
ديسمبر الأربعاء 27/12/2023