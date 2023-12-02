بعد المدينة وعسير.. ضبط مواطن في محافظة أحد المسارحة لترويجه أقراصًا مخدرة

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن في محافظة أحد المسارحة بمنطقة جازان؛ لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وجرى إيقافه واتخاذ الاجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة. اضافة اعلان



وفي وقت سابق، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة المدينة المنورة لترويجه مادة الحشيش المخدر.





اتخاذ الإجراءات النظامية:

منطقة عسير:

طرق التواصل: