بعد المدينة.. حبات برد بأحجام كبيرة تحطم زجاج السيارات في النماص (فيديو)

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أظهر مقطع فيديو، نشرته قناة "الإخبارية" تحطم زجاج عدد من السيارات، سبب عاصفة برد في محافظة النماص.



تساقط البرد في النماص:



حبات البرد في المدينة:



حبات البرد تهشم زجاج السيارة:



ويظهر مقطع الفيديو تحطم الزجاج الخلفي والأمامي لعدد من السيارات بسبب سقوط حبات برد بأحجام كبيرة صباح اليوم الأحد.وأحدث سقوط حبات البرد بهذه الأحجام، أضرارا بالهيكل الخارجي للمركبات، حيث تحطم الزجاج بالكامل.من جهته توقع المركز أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على عدة مناطق في المملكة.وأمس تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق تسبب حبات برد بأحجام كبيرة في تحطيم زجاج سيارات في وادي النقيع جنوب اليتمة بجنوب المدينة المنورة.وأظهر الفيديو، أحد المتواجدين في المكان يحمل حبات برد كبيرة، مؤكدا أنها تسببت في تهشيم الزجاج الخلفي للسيارة وزجاج إحدى المرآة الجانبية لسيارة أخرى.أمطار غزيرة وصواعق ورياح وأتربة على هذه المناطق:وفي وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد، تحذيرًا من أمطار غزيرة وجريان السيول مع رياح مثيرة للأتربة والغبار على عدد من مناطق المملكة.وأطلق على حسابه في منصة “إكس”، الإنذار الأحمر، محذرًا من حالة مطرية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:1 - منطقة الجوف، وتشمل "القريات وطبرجل".2 - منطقة المدينة، وتشمل "العلا والعيص والرايس وينبع".3 - منطقة نجران، وتشمل "شرورة وبدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ويدمة".4 - منطقة الباحة، وتشمل "الحجرة والمخواة وقلوة وغامد الزناد والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن".5 - منطقة مكة، وتشمل "العاصمة المقدسة والطائف وأضم وميسان والطائف والقنفذة والليث والمظيلف والعرضيات وبحرة وخليص والكامل والجموم والخرمة والمويه وتربة ورنية".6 - منطقة جازان، وتشمل "الحرث والداير والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد".7 - منطقة عسير، وتشمل "المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين ومحايل وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة”.