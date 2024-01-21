الأحد، 09 رجب 1445 ، 21 يناير 2024

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بعد القبض على 5 متحرشين.. قانونيون: العقوبة 5 سنوات سجن وغرامة 300 ألف

المتحرشون
القبض على 4 متحرشين في المدنية
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أكد مختصون أن عقوبة جريمة التحرش تغلظ، إن كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد، بمعنى تحرش رجل برجل أو تحرش الأنثى بأنثى، إذ تغلظ العقوبات لتصل إلى السجن 5 سنوات، وغرامة 300 ألف ريال.اضافة اعلان
وأضافوا أنه يجوز التشهير بالمدانين بقرار من المحكمة عقب اكتساب الحكم القطعية بنشره في صحيفة محلية أو أكثر، حسب تصريحات القاضي السابق الدكتور يوسف غرم الله الغامدي لـ "عكاظ".

8 مواد في نظام مكافحة التحرش لحماية المجتمع

وأوضح، أن نظام مكافحة التحرش واضح ومحدد في 8 مواد قانونية تحمي كل الأطراف، ولفت إلى أن جريمة التحرش بها حق عام وحق خاص، وتختص النيابة بالتحقيق فيها ثم تحيلها إلى المحاكم الجزائية بلائحة اتهام.
وقال: «إن جريمة التحرش يقصد بها كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة».

نظام مكافحة التحرش يعاقب الجاني ويحمي المجني عليه

وأضاف، أن نظام مكافحة التحرش يهدف إلى مكافحة الجريمة، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه، وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة.
وأشار إلى أن النظام بين ألا يحول تنازل المجني عليه أو عدم تقديم شكوى دون حق الجهات المختصة في اتخاذ ما تراه محققاً للمصلحة العامة، وذلك وفقاً لأحكام نظام الإجراءات الجزائية.

أصل عقوبة المتحرش السجن عامين و100 ألف غرامة

وقال المحامي صالح مسفر الغامدي، الحالات التي تغلظ فيها العقوبة على المدانين في جريمة التحرش، هي 8 حالات، إذ نص النظام على أن عقوبة جريمة التحرش بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال.
وأضاف: تشدد وتغلظ عقوبة جريمة التحرش إلى السجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات، وغرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة العود أو في حالة اقتران الجريمة بحالات، منها:

8 حالات تتضاعف فيها العقوبة ضد المتحرشين

1ـ إن كان المجني عليه طفلاً.
2ـ أو يكون المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة.
3ـ أو إن كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه.
4ـ أو في حال وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية.
5ـ أو إن كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد.
6ـ أو إذا كان المجني عليه نائماً.
7ـ أو فاقداً للوعي، أو في حكم ذلك.
8ـ أو في حال وقعت الجريمة في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث.

يعاقب كل من حرض غيره أو ساعده بنفس العقوبة

وأضاف: يعاقب كل من حرض غيره، أو اتفق معه، أو ساعده بأي صورة كانت، على ارتكاب جريمة تحرش بالعقوبة المقررة للجريمة.
ويعاقب كل من شرع في جريمة تحرش بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها.

شرطة المدينة ومكة يلقيان القبض على 5 متحرشين

وكان المتحدث باسم شرطة منطقة المدينة المنورة، قد صرح بأنه تم القبض على 4 مقيمين من الجنسية اليمنية، ظهروا في محتوى مرئي متداول يظهر فيه أشخاص يتحرشون بآخر في محل تجاري
وأضاف، لقد تم القبض عليهم وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم للنيابة العامة.
وقبضت دوريات الأمن في منطقة مكة المكرمة، على شخص لتحرشه بآخر في محتوى مرئي، مخالفاً بذلك نظام مكافحة جريمة التحرش، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

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