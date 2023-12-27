بعد السداد.. متى يستحق المستهلك التعويض من شركة الكهرباء؟

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أكدت هيئة تنظيم المياه والكهرباء أن مدة إعادة الخدمة الكهربائية للمستهلك بعد السداد يتم خلال ساعتين، والمستفيد يستحق تعويض في حالة عدم استعادة الخدمة. اضافة اعلان





إعادة خدمة الكهرباء



جاء ذلك في رد من الهيئة، على استفسار مستهلك بشأن آلية ووقت إعادة الخدمة بعد تسديد الرسوم المطلوبة الخاصة بالاستهلاك.وأجابت الهيئة، بقولها: "إن مدة إعادة الخدمة الكهربائية للمستهلك بعد السداد يتم خلال ساعتين، وإذا لم يلتزم مقدم الخدمة بالمعيار يقوم بتعويض المستهلك آليًا".



وفي وقت سابق، كشفت شركة الكهرباء، أنه يمكن دفع الفاتورة أو الاستعلام عنها من خلال الحساب المسجل على المنصة الإلكترونية للشركة.







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