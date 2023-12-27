الأربعاء، 14 جمادى الثانية 1445 ، 27 ديسمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

بعد السداد.. متى يستحق المستهلك التعويض من شركة الكهرباء؟

عدادات الكهرباء
خدمة الكهرباء
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أكدت هيئة تنظيم المياه والكهرباء أن مدة إعادة الخدمة الكهربائية للمستهلك بعد السداد يتم خلال ساعتين، والمستفيد يستحق تعويض في حالة عدم استعادة الخدمة.اضافة اعلان

إعادة خدمة الكهرباء


جاء ذلك في رد من الهيئة، على استفسار مستهلك بشأن آلية ووقت إعادة الخدمة بعد تسديد الرسوم المطلوبة الخاصة بالاستهلاك.
وأجابت الهيئة، بقولها: "إن مدة إعادة الخدمة الكهربائية للمستهلك بعد السداد يتم خلال ساعتين، وإذا لم يلتزم مقدم الخدمة بالمعيار يقوم بتعويض المستهلك آليًا".


وفي وقت سابق، كشفت شركة الكهرباء، أنه يمكن دفع الفاتورة أو الاستعلام عنها من خلال الحساب المسجل على المنصة الإلكترونية للشركة.


خطوات تحديث البيانات الشخصية بشركة الكهرباء

وحرصًا منها على توضيح استفسارات المواطنين المستفيدين من الخدمات التي تعمل الشركة على توفيرها لهم، فقد كشفت خطوات وكيفية تعديل البيانات الشخصية عبر التطبيق أو الموقع الإلكتروني للشركة، وذلك على النحو التالي:
1 - الدخول على منصة شركة الكهرباء (من هنا).
2 - الضغط على تسجيل حساب جديد.
3 - التسجيل بحساب أفراد.
4 - كتابة البيانات الشخصية المطلوبة.
5 - كتابة رقم الهاتف باسم صاحب فاتورة الكهرباء.
6 - تحديث البيانات للحسابات المسجلة.
7 - تسجيل الدخول، بعدها دخول الصفحة الشخصية.
8 - بعدها الدخول على البيانات المسجلة.
9 - تعديل البيانات وتحديثها.
10 - الضغط على حفظ البيانات.


خطوات الاستعلام على فاتورة الكهرباء

وبينت الشركة أنه يمكن أيضًا الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الخاصة بالمنزل، من خلال هذه الخطوات:
1 - تدخل على صفحة الحصول على خدمة.
2 - ثم تطلب الاستعلام عن الفاتورة.
2 - سيطلب منك اسم صاحب الفاتورة أو رقم الفاتورة.
4 - ثم اضغط استعلام وستظهر تفاصيلها على الفور.
5 - حالات قطع الكهرباء عن المستفيد


متى يتم قطع الكهرباء عن مستفيد الخدمة؟

ونوهت الشركة إلى أنه يمكن قطع التيار الكهربائي عن المستفيد إذا كان ضمن هذه الحلالات:
1 - إن تجاوزت قيمة الفاتورة 1000 ريال.
2 - لم يتم التسديد لمدة ثلاثة أشهر متتالية.
3 - لن يتم قطع الكهرباء إلا بعد إرسال إنذارات لمستفيدي الخدمة.


خدمة عملاء شركة الكهرباء

في الوقت نفسه، يمكن للمستفيدين التواصل مع شركة الكهرباء لتقديم شكاوى أو اقتراحات أو الاستفسارات عن شيء يخص الأعطال والتركيبات الكهربائية عن طريق هذا الرقم "920001100" أو التواصل على صفحة الشركة على منصة "إكس".

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