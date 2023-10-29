بعد السجن والغرامة المليونية.. عقوبات أخرى موجعة لمن يسهل دخول مخالفي أمن الحدود للمملكة

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حدد الأمن العام عقوبة كل من يسهل دخول مخالفي أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو تشغيلهم أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال. اضافة اعلان



وبحسب ما ذكره حساب الأمن العام على منصة "إكس"، تتضمن العقوبات الآتي:



1-السجن مدة تصل إلى 15 سنة.



2- غرامة مالية تصل إلى مليون ريال.



3- مصادرة وسيلة النقل.



4- مصادرة السكن الذي أعد بشكل خاص لإيواء المخالفين، وفي حال كان المسكن – محل المصادرة- يتعلق به ملك للغير فيعاقب بغرامة تصل إلى مليون ريال.



شروط رخصة حمل واقتناء الأسلحة النارية



وفي وقت سابق أعلن الأمن العام أنه يحظر التنقل بالسلاح المرخص إلى خارج المملكة، وأن مخالفة ذلك يعرض مرتكبه للمساءلة القانونية.



والتراخيص التي تصدر بحمل واقتناء الأسلحة والذخائر سارية داخل أراضي المملكة فقط، وفق الأنظمة والتعليمات المنظمة لها.





شروط وإجراءات للحصول على رخصة حمل، أو اقتناء الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد، والحالات التي يتم فيها إلغاء الرخصة، بحسب ما ذكر الأمن العام على صفحته على تويتر.



1ـ أن يكون طالب الرخصة سعودي الجنسية.



2ـ ألا يقل عمره عن 22 عاما.



3ـ أن يكون خاليا من السوابق الجنائية.



4ـ أن يكون طالب الرخصة خاليا من القيود الأمنية التي تحول دون منحه الرخصة.



5ـ ألا يكون مصابا بعاهة أو مرض يعوقه عن استخدام السلاح.



6ـ ألا يكون قد أُجري أي تعديل على مكونات السلاح المطلوب ترخيصه أو آلية عمله أو معلوماته، مع ضرورة تعبئة النموذج الخاص بطلب الترخيص.