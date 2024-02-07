الأربعاء، 26 رجب 1445 ، 07 فبراير 2024

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بعد الحالة المطرية.. تدفق الشلالات في شرائع مكة (فيديو)

شلالات شرائع مكة
شلالات شرائع مكة
أ أ
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق تدفق الشلالات في شرائع مكة المكرمة، بعد هطول الأمطار الغزيرة على المنطقة.
ووثق المقطع، مشاهد تأسر العقول لتدفق شلالات شرائع مكة، بعد هطول أمطار على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.اضافة اعلان

توقعات حالة الطقس


وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، وعلى الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق وأجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

حركة الرياح السطحية


وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط كذلك مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.

حالة الخليج العربي


فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-25كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي ومن متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الأوسط والجنوبي.

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