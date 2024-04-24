الأربعاء، 15 شوال 1445 ، 24 أبريل 2024

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بعد البدء بتفعيلها.. كيف تحصل على تأشيرة شنجن لمدة 5 أعوام؟

تأشيرة شنجن
تأشيرة شنجن
أ أ
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دخل قرار الاتحاد الأوروبي منح تأشيرة "شنجن" لمواطني المملكة والبحرين وسلطنة عمان لمدة خمس سنوات عند أول طلب لهم، التنفيذ اعتبارًا من أمس  الثلاثاء، بحسب السفارة الفرنسية لدى المملكة. اضافة اعلان
وقالت السفار، إنه يمكن للمواطنين السعوديين في المملكة الاستفادة الآن من تأشيرة شنجن لمدة خمس سنوات، ابتدءًا من يوم الثلاثاء.

كل ما تريد معرفته حول الحصول على تأشيرة شنجن

وفيما يلي إجابات على الأسئلة الأكثر شيوعًا:

-دخول الإجراء حيز التنفيذ

ابتداءً من الثلاثاء 23 إبريل 2024

- المستفيدون من هذا الإجراء

جميع المواطنين السعوديين في المملكة العربية السعودية، سواء المتقدمين لأول مرة (الذين لم يسبق لهم الحصول على تأشيرة شنجن) أو الأشخاص الّذين حصلوا على تأشيرة في السابق، بغض النظر عن صلاحيتها.

- مدة صلاحية التأشيرة

سيحصل أي مواطن سعودي يتقدم بالطلب على تأشيرة شنغن اعتبارًا من أمس الثلاثاء 23 إبريل 2024 مدتها 5 سنوات، مع مراعاة صلاحية جواز السفر واستيفاء شروط الحصول على التأشيرة.

- صلاحية جواز السفر

يجب أن يكون جواز السفر صالحًا لمدة ثلاثة أشهر على الأقل بعد تاريخ انتهاء صلاحية التأشيرة. وبالتالي ستعتمد مدة صلاحية التأشيرة على مدة صلاحية جواز سفر صاحب الطلب.

-التأشيرة الإلكترونية

حتى الآن، لم يتم تحديد تاريخ دخول إجراء التأشيرة الإلكترونية حيز التنفيذ.

- السفر بجواز سفر جديد وجواز سفر قديم يحمل ملصق التأشيرة

إذا كان جواز السفر القديم مثقوبًا، نوصي الراغبين بالسفر بتجديد تأشيراتهم لتفادي الإعادة القسرية من قبل حرس الحدود.

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