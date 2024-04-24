بعد البدء بتفعيلها.. كيف تحصل على تأشيرة شنجن لمدة 5 أعوام؟

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دخل قرار الاتحاد الأوروبي منح تأشيرة "شنجن" لمواطني المملكة والبحرين وسلطنة عمان لمدة خمس سنوات عند أول طلب لهم، التنفيذ اعتبارًا من أمس الثلاثاء، بحسب السفارة الفرنسية لدى المملكة.
وقالت السفار، إنه يمكن للمواطنين السعوديين في المملكة الاستفادة الآن من تأشيرة شنجن لمدة خمس سنوات، ابتدءًا من يوم الثلاثاء.
كل ما تريد معرفته حول الحصول على تأشيرة شنجنوفيما يلي إجابات على الأسئلة الأكثر شيوعًا:
-دخول الإجراء حيز التنفيذابتداءً من الثلاثاء 23 إبريل 2024
- المستفيدون من هذا الإجراءجميع المواطنين السعوديين في المملكة العربية السعودية، سواء المتقدمين لأول مرة (الذين لم يسبق لهم الحصول على تأشيرة شنجن) أو الأشخاص الّذين حصلوا على تأشيرة في السابق، بغض النظر عن صلاحيتها.
- مدة صلاحية التأشيرةسيحصل أي مواطن سعودي يتقدم بالطلب على تأشيرة شنغن اعتبارًا من أمس الثلاثاء 23 إبريل 2024 مدتها 5 سنوات، مع مراعاة صلاحية جواز السفر واستيفاء شروط الحصول على التأشيرة.
- صلاحية جواز السفريجب أن يكون جواز السفر صالحًا لمدة ثلاثة أشهر على الأقل بعد تاريخ انتهاء صلاحية التأشيرة. وبالتالي ستعتمد مدة صلاحية التأشيرة على مدة صلاحية جواز سفر صاحب الطلب.
-التأشيرة الإلكترونيةحتى الآن، لم يتم تحديد تاريخ دخول إجراء التأشيرة الإلكترونية حيز التنفيذ.
- السفر بجواز سفر جديد وجواز سفر قديم يحمل ملصق التأشيرةإذا كان جواز السفر القديم مثقوبًا، نوصي الراغبين بالسفر بتجديد تأشيراتهم لتفادي الإعادة القسرية من قبل حرس الحدود.
🇸🇦🇫🇷تأشيرة شنغن لمدة 5 سنوات للمواطنين السعوديين— La France en Arabie (@FranceinKSA) April 23, 2024
يمكن للمواطنين السعوديين في 🇸🇦 الاستفادة الآن من تأشيرة شنغن لمدة خمس سنوات.
في ما يلي إجابات على الأسئلة الأكثر شيوعًا:https://t.co/w7hQSvYzpG