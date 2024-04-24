بعد البدء بتفعيلها.. كيف تحصل على تأشيرة شنجن لمدة 5 أعوام؟

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دخل قرار الاتحاد الأوروبي منح تأشيرة "شنجن" لمواطني المملكة والبحرين وسلطنة عمان لمدة خمس سنوات عند أول طلب لهم، التنفيذ اعتبارًا من أمس الثلاثاء، بحسب السفارة الفرنسية لدى المملكة.

وقالت السفار، إنه يمكن للمواطنين السعوديين في المملكة الاستفادة الآن من تأشيرة شنجن لمدة خمس سنوات، ابتدءًا من يوم الثلاثاء.





كل ما تريد معرفته حول الحصول على تأشيرة شنجن



-دخول الإجراء حيز التنفيذ



- المستفيدون من هذا الإجراء



- مدة صلاحية التأشيرة



- صلاحية جواز السفر



-التأشيرة الإلكترونية



- السفر بجواز سفر جديد وجواز سفر قديم يحمل ملصق التأشيرة





يمكن للمواطنين السعوديين في 🇸🇦 الاستفادة الآن من تأشيرة شنغن لمدة خمس سنوات.

في ما يلي إجابات على الأسئلة الأكثر شيوعًا: 🇸🇦🇫🇷تأشيرة شنغن لمدة 5 سنوات للمواطنين السعوديينيمكن للمواطنين السعوديين في 🇸🇦 الاستفادة الآن من تأشيرة شنغن لمدة خمس سنوات.في ما يلي إجابات على الأسئلة الأكثر شيوعًا: https://t.co/w7hQSvYzpG April 23, 2024

وفيما يلي إجابات على الأسئلة الأكثر شيوعًا:ابتداءً من الثلاثاء 23 إبريل 2024جميع المواطنين السعوديين في المملكة العربية السعودية، سواء المتقدمين لأول مرة (الذين لم يسبق لهم الحصول على تأشيرة شنجن) أو الأشخاص الّذين حصلوا على تأشيرة في السابق، بغض النظر عن صلاحيتها.سيحصل أي مواطن سعودي يتقدم بالطلب على تأشيرة شنغن اعتبارًا من أمس الثلاثاء 23 إبريل 2024 مدتها 5 سنوات، مع مراعاة صلاحية جواز السفر واستيفاء شروط الحصول على التأشيرة.يجب أن يكون جواز السفر صالحًا لمدة ثلاثة أشهر على الأقل بعد تاريخ انتهاء صلاحية التأشيرة. وبالتالي ستعتمد مدة صلاحية التأشيرة على مدة صلاحية جواز سفر صاحب الطلب.حتى الآن، لم يتم تحديد تاريخ دخول إجراء التأشيرة الإلكترونية حيز التنفيذ.إذا كان جواز السفر القديم مثقوبًا، نوصي الراغبين بالسفر بتجديد تأشيراتهم لتفادي الإعادة القسرية من قبل حرس الحدود.