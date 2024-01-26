بعد الاعتماد الرسمي.. مواصفات الزي الموحد لسائقي حافلات النقل

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اعتمدت الهيئة العامة للنقل، الزيّ المخصص للسائقين في أنشطة النقل بالحافلات، ويشمل القرار النقل المتخصص، وتأجير وتوجيه الحافلات، والنقل التعليمي، والنقل الدولي. اضافة اعلان





مواصفات الزي الرسمي المخصص لسائقي الحافلات



الاختيار بين الزي الوطني والزي البديل



مواصفات الزي الموحد للنساء



تطوير المنشآت زيًا خاصًا بها



ويسري القرار ابتداءً من 27 إبريل 2024م، ليصبح هذا الزي متطلباً أساسياً لممارسة هذه الأنشطة، وفقاً لأحكام اللوائح المنظمة لأنشطة النقل بالحافلات.وقالت الهيئة على صفحتها الرسمية في "إكس" إن الزيّ الموحَّد لسائقي الحافلات الرجال إما أن يكون الزي الوطني مع حذاء، ويمكـن للسـائق ارتـداء الشـماغ الغترة أو القبعة من عدمه.ويشترط أن تكون القبعة باللون الأسود، وإما أن يكون قميصًا موحدًا بأكمام طويلة ولون أزرق مع بنطال طويل وحزام وحذاء باللون الأسود.أما بالنسبة للنساء فإن الزي الموحد هو إما أن يكون عباءة مع حذاء ويمكن للسـائقة ارتداء غطاء الرأس أو القبعـة مـن عدمه، شـريطة أن تكون القبعة باللون الأسود.ويجب أن يكون قميصًا موحدًا بأكمام طويلة ولون أزرق مع بنطال طويل وحزام وحذاء باللون الأسود.وأفادت الهيئة بأنه بإمكان المنشآت تطوير زي خاص بها، بعد أخذ موافقة الهيئة المسبقة، على أن يتكون من قميص بأكمام طويلة أو قصيرة، وبنطال طويل، وحزام، وحذاء، كما يمكن للسائقين أو السائقات ارتداء القبعة شريطة أن تكون مطابقة للون القميص.