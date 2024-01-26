بعد الاعتماد الرسمي.. مواصفات الزي الموحد لسائقي حافلات النقل

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اعتمدت الهيئة العامة للنقل، الزيّ المخصص للسائقين في أنشطة النقل
بالحافلات، ويشمل القرار النقل المتخصص، وتأجير وتوجيه الحافلات، والنقل التعليمي،
والنقل الدولي.
مواصفات الزي الرسمي المخصص لسائقي الحافلاتويسري القرار ابتداءً من 27 إبريل 2024م، ليصبح هذا الزي متطلباً أساسياً
لممارسة هذه الأنشطة، وفقاً لأحكام اللوائح المنظمة لأنشطة النقل بالحافلات.
الاختيار بين الزي الوطني والزي البديلوقالت الهيئة على صفحتها الرسمية في "إكس" إن الزيّ الموحَّد
لسائقي الحافلات الرجال إما أن يكون الزي الوطني مع حذاء، ويمكـن للسـائق ارتـداء
الشـماغ الغترة أو القبعة من عدمه.
ويشترط أن تكون القبعة باللون الأسود، وإما أن يكون قميصًا موحدًا بأكمام طويلة ولون أزرق مع بنطال طويل وحزام وحذاء باللون الأسود.
بهدف الارتقاء بالمظهر العام..— الهيئة العامة للنقل | TGA (@Saudi_TGA) January 26, 2024
#الهيئة_العامة_للنقل_TGA تعتمد الزي الموحد لسائقي الحافلات. pic.twitter.com/WWUQblAsT3
مواصفات الزي الموحد للنساءأما بالنسبة للنساء فإن الزي الموحد هو إما أن يكون عباءة مع حذاء ويمكن
للسـائقة ارتداء غطاء الرأس أو القبعـة مـن عدمه، شـريطة أن تكون القبعة باللون
الأسود.
ويجب أن يكون قميصًا موحدًا بأكمام طويلة ولون أزرق مع بنطال طويل وحزام وحذاء باللون الأسود.