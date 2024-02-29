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بعد افتتاحه رسميًا.. شاهد نفق طريق أبي بكر الصديق في مشروع حديقة الملك سلمان

نفق أبي بكر الصديق
نفق طريق أبي بكر الصديق
أ أ
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نشرت فضائية "الإخبارية"، مقطع فيديو  لنفق طريق أبي بكر الصديق في مشروع حديقة الملك سلمان بعد افتتاحه رسميًا.

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مشروع نفق طريق أبي بكر الصديق

ويعد مشروع نفق طريق أبي بكر الصديق أول مشاريع الجسور والأنفاق التي جرى الانتهاء من تنفيذها، إذ بدأت أعماله الإنشائية في الربع الثالث من عام 2021م ضمن سلسلة الأعمال والمشاريع الإنشائية في مشروع حديقة الملك سلمان، الذي أطلقه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في 19 من مارس 2019م، بمتابعة واهتمام من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأعلن مجلس إدارة مؤسسة حديقة الملك سلمان الانتهاء من الأعمال الإنشائية لمشروع النفق, الذي يهدف إلى تحسين التدفق المروري في مدينة الرياض وتيسير حركة المركبات بالإضافة إلى تعزيز ترابط مكونات مشروع حديقة الملك سلمان، وذلك من خلال ربط الأنفاق القديمة بأنفاقٍ جديدة.
ويأتي نفق "طريق أبي بكر الصديق" ضمن مشروع بناء الجسور والأنفاق ليقطع حديقة الملك سلمان من شمالها إلى جنوبها على امتداد 2430 مترًا، مما يجعله واحدًا من أطول الأنفاق في الشرق الأوسط.
إذ يرتبط النفق الجديد الممتد بطول 1590 مترًا بالنفق الحالي لطريق أبي بكر الصديق بطول 840 مترًا، ليشكلا معًا نفقًا واحدًا يتيح للمركبات مرورًا أكثر سلاسة.

العمارة السلمانية

ويراعي النفق في أسلوبه المعماري مبادئ العمارة السلمانية، محاكيًا في تصميمه الداخلي الخصائص الصخرية والتركيب الجيولوجي الذي تتمتع به مدينة الرياض، وستتاح للمركبات إمكانية عبور نفق "أبي بكر الصديق" ابتداءً من يوم الخميس الموافق 29-2-2024م.

3 مسارات للنفق

يتضمن النفق ثلاثة مسارات للمركبات في كل اتجاه بالإضافة إلى مسار مخصص للطوارئ، كما تمّ تجهيز النفق بأنظمة متطورة لإدارة الحركة المرورية، وأحدث إجراءات السلامة وطرق الإخلاء، وستتاح للمركبات إمكانية عبور نفق أبي بكر الصديق ابتداءً من يوم الخميس 29-2-2024.
وتقع حديقة الملك سلمان على مساحة تزيد على 16 كيلومترًا مربعًا في مركز محوري في العاصمة، إذ ترتبط بعدد من طرقها الرئيسية، متصلةً بقطار الرياض ومحطات شبكة الحافلات مما يسهل الوصول إليها، كما ستعزز الحديقة من مكانة الرياض عالمياً لتصبح واحدة من بين «أفضل المدن ملاءمة للعيش في العالم».

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