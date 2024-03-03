بعد اعتمادها من الحقيل.. تفاصيل تحديثات اللائحة التنفيذية لإجراءات التراخيص البلدية

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اعتمد معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، تحديث اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية.

يأتي ذلك ضمن جهود الوزارة لتطوير القطاع البلدي ولتحقيق مزيدٍ من الشفافية والحوكمة في إجراءات التراخيص ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، بما ينعكس على تحسين بيئة الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمار في المملكة.





التحديثات الجديدة للائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية



متطلبات وإجراءات التراخيص الإنشائية والتراخيص التجارية



نقل مواقع المحلات دون إلغاء للترخيص التجاري



إصدار التراخيص الإنشائية والتجارية

