السبت، 13 رمضان 1445 ، 23 مارس 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

بعدة لغات عالمية على مدار الساعة.. تعزيز مواقع إجابة السائلين بالحرمين بتطبيقات ذكية

الشيخ السديس
السديس
أ أ
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تعمل إدارة "إجابة السائلين" في رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي؛ على مدار الساعة، لتوعية قاصدي وزائري الحرمين الشريفين، وللرد على استفساراتهم الدينية، المتعلقة بالمسائل الشرعية والمناسك، من قبل أصحاب الفضيلة العلماء.اضافة اعلان

مواقع إجابة السائلين بالحرمين:


وأكد معالي رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس؛ أن الرئاسة تولي اهتمامًا كبيرًا بتهيئة وتعضيد مهام مواقع إجابة السائلين، وتوسيع دائرة مواقعها داخل الحرمين الشريفين وساحتيهما الخارجية في شهر رمضان المبارك؛ لتقديم خدمات دينية معيارية وتجويدها، ولتغطية أعدد القاصدين والزائرين المليونية.
وبيَّن أن إدارة إجابة السائلين وفرت وسائل التواصل الرقمية؛ مستثمرة التقانة والرقمنة والاتصالات الحديثة والتطبيقات الذكية؛ لاستقبال استفسارات الزائرين والمعتمرين الشرعية والإجابة عليها، ورفع مستوى الوعي الديني والمعرفي الوسطي؛ باللين والحكمة والموعظة الحسنة، والتيسير في أداء العبادات والمناسك؛ بلغات عالمية.

رسالة الحرمين الدينية:


وتسعى الرئاسة لاستحداث وتهيئة مواقع إجابة للسائلين؛ لتشمل جميع المواقع في الحرمين وساحتيهما، وضخ مزيد من الكتيبات التوجيهية والإرشادية الشرعية باللغات العالمية؛ لتعم رسالة الحرمين الدينية جميع جنسيات المعتمرين والزائرين، وتخاطبهم بلسانهم.
وتعمل إدارة "إجابة السائلين"؛ التي تضم مجموعة من العلماء، والقضاة، والمدرسين؛ على توعية الزائرين والمعتمرين، في مسائل العقيدة الإسلامية، والعبادات الشرعية، وأحكام المناسك؛ ليؤدوا عباداتهم على علم وبصيرة، على الوجهة الشرعية المطلوبة، وتنتشر مواقع "إجابة السائلين" في رحاب الحرمين وساحتيهما بأماكن يسهل للزائر والمعتمر الوصول إليها، والإفادة منها.

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