بضغطة زر.. التأمينات الاجتماعية تتيح إصدار الشهادة التأمينية

أ أ

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن إتاحة خدمة تيسر على المشتركين إصدار الشهادات التأمينية.

وأوضحت التأمينات، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس "تويتر سابقا": "أنه يمكن للمشتركين في نظام التأمينات الاجتماعية الحصول على الشهادة التأمينية فورياً وبضغطة زر". اضافة اعلان



وأشارت المؤسسة العامة للتأمينات، إلى أنه يمكن الحصول على كافة التفاصيل من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).





إصدار شهادة الاشتراك



خطوات الخدمة



تعديل بيانات مشترك



خطوات الخدمة



المستندات المطلوبة



للمشتركين في نظام #التأمينات_الاجتماعية



احصل على شهاداتك التأمينية فوريًا وبضغطة زر#GOSI — التأمينات الاجتماعية (@SaudiGOSI) October 2, 2023