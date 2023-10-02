بضغطة زر.. التأمينات الاجتماعية تتيح إصدار الشهادة التأمينية

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أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن
إتاحة خدمة تيسر على المشتركين إصدار الشهادات التأمينية.
وأوضحت التأمينات، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس "تويتر سابقا": "أنه يمكن للمشتركين في نظام التأمينات الاجتماعية الحصول على الشهادة التأمينية فورياً وبضغطة زر".
وأشارت المؤسسة العامة للتأمينات، إلى أنه يمكن الحصول على كافة التفاصيل من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
إصدار شهادة الاشتراك
تتيح هذه الخدمة الحصول على شهادة إلكترونية توضح أجر المشترك السعودي الخاضع للاشتراك.
خطوات الخدمة
- الضغط على "ابدأ الخدمة" وتسجيل الدخول.
- اختيار أيقونة الشهادات ثم اختيار شهادة الاشتراك.
- إصدار الشهادة ويمكن طباعة أو حفظ الشهادة.
تعديل بيانات مشترك
تتيح هذه الخدمة تحديث البيانات الأساسية للمشترك (الاسم - تاريخ الميلاد)
خطوات الخدمة
- الدخول على الخدمة بالنقر على زر "ابدأ الخدمة"
- تعبئة البيانات الشخصية.
- إرفاق المتطلبات بإحدى الصيغ التالية (pdf, png, jpg, jpeg)
- التأكيد على الإقرار وإكمال الطلب.
- ستصلك رسالة نصية تتضمن رقم الطلب ويمكنك متابعة الطلب من هنا
المستندات المطلوبة
تعبئة نموذج عمليات المشترك، اضغط هنا
إرفاق صورة الإقامة وجواز السفر لغير السعوديين.
للمشتركين في نظام #التأمينات_الاجتماعية— التأمينات الاجتماعية (@SaudiGOSI) October 2, 2023
احصل على شهاداتك التأمينية فوريًا وبضغطة زر#GOSI