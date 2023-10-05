بشرى من وزير التعليم حول رواتب معلمي القطاع الخاص

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أكد وزير التعليم، على أن وزارة الموارد البشرية حريصة على معالجة ضعف رواتب معلمي ومعلمات القطاع الخاص.

وقال إن وزارة التعليم لديها برامج كثيرة تهتم بهذا الشأن من أجل تعزيز دور القطاع الخاص وتحفيزه، وخلق وظائف مستقبلية لأبنائنا وبناتنا، وفقا لـ "عكاظ". اضافة اعلان

وعن تجربة الفصول التعليمية الثلاثة وإيجابياتها وسلبياتها، وهل للوزارة نية للعودة للنظام السابق؟ أوضح أنه لابد من الاتفاق حول عدد أيام السنة.





عدد أيام الدراسة خلال العام





إيجابيات الفصول الدراسية الثلاثة





اشتراك المعلم والمعلمة في وضع الآليات



وأضاف، فإذا نظرنا للمعايير الدولية تراوح أيام الدراسة بين ١٨٠ و١٨٥ يوماً وهو عدد الأيام لتنفيذ العملية التعليمية بالشكل الأمثل.وقال إن الوزارة حريصة على أن تكون الأيام التي قُررت لهذا البرنامج هي فعلاً استثمار لكامل الفترة وفي الوقت نفسه تفعيل الأنشطة وتعزيز المهارات.وأضاف، أما ما يخص نظام الفصول الثلاثة فهو تحت التقييم والدراسة، والأهمية القصوى هي المحصلة التعليمية المتوافقة مع المعايير الدولية.وأوضح الوزير أن ملف النقل الخارجي يحظى باهتمام القيادات في الوزارة، لأن النقل يخضع للمراجعة والتطوير ويهمنا الاستقرار الأسري والوظيفي للمعلمين والمعلمات.وقال: أُطمئن الجميع أن الموضوع تحت الدراسة وسيُشرك المعلم والمعلمة في وضع الآليات، وحرصنا على أن يكون الإعلان للنقل الخارجي مبكراً قبل العام الدراسي.ومنح الزملاء والزميلات الوقت لترتيب الاحتياجات الشخصية والمهنية، وسنصل إلى حركة نقل تخدم المعلم والمعلمة والعملية التعليمية.