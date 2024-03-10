بشرى من الوطنية للإسكان في الرياض.. أحدث مشروع سكني ضخم

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دشن الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان محمد بن صالح البطي، أحدث المشاريع العمرانية "للوطنية للإسكان" NHC مشروع "الأصالة" الواقع في مجتمع الأصالة بمدينة الرياض.

وتبدأ الأسعار من 459 ألف ريال، وذلك ضمن سلسلة من المشاريع والمجتمعات العمرانية التي تطورها الشركة لتوفّر مفهومًا جديدًا للعيش ضمن مرافق وخدمات متكاملة تتسم بجودة الحياة لجميع شرائح المجتمع.





670 وحدة سكنية في أحدث مشروع سكني بالرياض



أهم مميزات مشروع الأصالة



ويتميز مشروع "الأصالة" الذي يمتد على مساحة إجمالية تتجاوز 592 ألف متر مربع، موفرًا 670 وحدة سكنية، بتصاميم عصرية ونموذجية ومساحاتٍ متنوعة تلبي جميع الاحتياجات وترتقي بالتطلعات لتقدم مفاهيم حديثة للباحثين عن أفضل أساليب العيش في بيئة متكاملة.ويقدم مشروع الأصالة الجديد العيش في موقع إستراتيجي داخل بيئة حيوية مصممة بأسلوب فريد يحاكي في تصميمه أصالة المنطقة ليجد الساكن بين أرجائه كل ما يبحث عنه من خدمات عامة ومرافق متكاملة، كالمساجد والمدارس والمراكز الصحية والنوادي الترفيهية والمراكز التجارية والاجتماعية بالإضافة إلى الحدائق والمسطحات الخضراء ، لينعم ساكنيها بالرفاهية والراحة.وتسعى "الوطنية للإسكان" على تنمية مشاريع جودة الحياة للسكّان، حيث يضُم مشروع الأصالة مسطحات خضراء وحدائق تتجاوز مساحتها أكثر من 330 ألف متر مربع لتحقق التوازن البيئي وتنقية الهواء ومكافحة مصادر تلوثه وإضفائه الطابع الجمالي داخل المشروع بهدف العيش في بيئة صحيّة مثالية.وكذلك تم تنفيذه وتصميمه بأسلوب هندسي يساعد على الوصول للمرافق والخدمات من 5 إلى 15 دقيقة وسهولة الاستفادة من كافة الأنشطة لتحقيق مجتمع حيوي نابض بالحياة عبر مسارات متصلة للمشي وممارسة الرياضة ويأتي "مجتمع الأصالة" بموقع إستراتيجي داخل النطاق العمراني في جنوب مدينة الرياض.حيث يربط المجتمع عددًا من الطرق الرئيسة المهمة، ويمتد على مساحة إجمالية تتجاوز 3.8 ملايين متر مربع.يتميز بمرافقه عالية المستوى، حيث يضم مسار من الحدائق بطول 9 كيلومترات وتتضمن العديد من المرافق من مطاعم ومحال تسوق بعلامات عالمية، وهي مهيئة للمشي بمسارات مخصصة وآمنة، كما تتيح التنقل من خلال اتصالها بين المرافق والمناطق السكنية بكل يسر وسهولة.ويمكن لجميع المواطنين حجز الوحدات السكنية بمشروع الأصالة والاطلاع على الخيارات كافة، من خلال زيارة مركز مبيعات مجتمع الأصالة https://maps.app.goo.gl/nqeMFGCD6n9NDURj9، خلال الأيام من الأحد إلى الخميس من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة 5 مساء.يذكر أن الشركة الوطنية للإسكان هي الرائدة والممكنة لقطاع التطوير العقاري وأكبر مطور رئيس للضواحي والمجتمعات العمرانية في المملكة والتي تتسم بجودة الحياة.حيث تضخ أكثر من 300 ألف وحدة سكنية في 8 ضواحٍ و6 مجتمعات سكنية على مساحة تتخطى 100 مليون م2 وتتسع لأكثر من مليون ونصف مواطن.وتسعى إلى إيجاد حلول لتأمين سلاسل الإمداد بجودة عالية ومواد إنشائية أكثر استدامة، وذلك في إطار حرص الشركة على زيادة المعروض العقاري بخيارات سكنية وفق معايير عالمية، في سبيل تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%.