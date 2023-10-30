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بشرى من الهيئة العامة للطرق حول طريق"الخرمة، رنية، بيشة"

الهيئة العامة للطرق
الهيئة العامة للطرق
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أعلنت الهيئة العامة للطرق عن إنجاز 97% من تنفيذ أعمال مشروع ازدواج طريق "الخرمة، رنية، بيشة"، الذي يبلغ طوله 360 كم، بحارتين في كل اتجاه.اضافة اعلان


ربط منطقتي مكة وعسير

ويهدف المشروع للربط بين منطقتي مكة المكرمة وعسير بطريق مزدوج، وإلى رفع مستوى السلامة، والإسهام في تحسين جودة البنية التحتية للطرق، وتقليل الحوادث.
 وقد تم الانتهاء من 6 مراحل من المشروع من أصل تسع مراحل، حيث انتهت المراحل الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، وذلك بطول 237 كم بنسبة 100%.


نسبة الإنجاز في المرحلة السادسة

فيما سجّلت نسبة الإنجاز في المرحلة السادسة التي يبلغ طولها 28كم 92%، وبلغت نسبة إنجاز المرحلة السابعة 70% وذلك بطول 18كم.
وفي المرحلة الثامنة بلغت نسبة الإنجاز إلى 100 % بطول 37كم، فيما بلغت النسبة في المرحلة التاسعة 93% وذلك بطول 40كم.


تعزيز واستدامة قطاع الطرق

 يذكر أن إستراتيجية قطاع الطرق تستهدف تعزيز واستدامة قطاع الطرق بقيادة كفاءات وطنية، والرفع من جودة شبكة الطرق وتجربة مستخدميها.
كما ترتكز الإستراتيجية على 3 محاور وهي "الجودة، والسلامة المرورية والكثافة المرورية".

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