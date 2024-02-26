بشرى من الموارد البشرية بخصوص مراكز ضيافة الأطفال.. التفاصيل

استعرضت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قائمة بأهم المنجزات التي سجلتها في قطاع ضيافة الأطفال خلال عام 2023.
وقالت الوزارة إنها نُعنى بتطوير قطاع ضيافة الأطفال، وتطوير السياسات التشريعية.
وتشمل قائمة المنجزات:
1301 ترخيص جديد لمركز ضيافة الأطفال.
2148 زيارة إشرافية على المراكز.
2000 مستفيد من البرامج التدريبية لمراكز ضيافة الأطفال.
نُعنى في #وزارة_الموارد_البشرية_والتنمية_الاجتماعية بتطوير قطاع ضيافة الأطفال، وتطوير السياسات التشريعية.— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) February 26, 2024
لزيارة أقرب #مراكز_ضيافة_الأطفال في منطقتك :https://t.co/MGrOfNAcTH pic.twitter.com/hZWemHveau
مراكز ضيافة الأطفال الأهليةوتمنح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التراخيص اللازمة لمراكز ضيافة الأطفال بأنواعها المختلفة إلكترونيًا دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة أو أحد فروعها.
الخطواتالضغط على الخدمة المطلوبة.
تسجيل الدخول على منصة التأهيل والتوجيه الاجتماعي.
إصدار موافقة مبدئية "صفة طبيعية" لمراكز ضيافة الأطفال الأهلية.
إصدار موافقة مبدئية "صفة اعتبارية" لمراكز ضيافة الأطفال الأهلية.
إلغاء الموافقة المبدئية لمراكز ضيافة الأطفال الأهلية".
إصدار ترخيص لمراكز ضيافة الأطفال الأهلية.
المستندات المطلوبةالمرحلة الأولى: البيانات المطلوبة للحصول على الموافقة المبدئية:
بيانات (الصفة الطبيعية):
الهوية الوطنية.
العنوان الوطني ومحل الإقامة.
بيانات التواصل مع المالك.
بيانات (الصفة الاعتبارية):
السجل التجاري أو الترخيص أو ما يثبت حالته النظامية وفقاً للأنظمة.
العنوان الوطني.
أن يحدد اسم الممثل النظامي له, مع تقديم رقم هويته الوطنية.
بيانات التواصل للمفوض.
للحصول على متطلبات الدفاع المدني الضغط على الرابط اضغط هنا.
للحصول على متطلبات (بلدي) الضغط على الرابط اضغط هنا.
المرحلة الثانية: البيانات المطلوبة للحصول على الترخيص:
رقم الموافقة المبدئية.
رقم السجل التجاري.
عنوان المركز على الخريطة.
إرفاق المستندات المطلوبة (رخصة الدفاع المدني - تقرير زيارة مكتب هدسي معتمد - ترخيص بلدي).