بشرى من الموارد البشرية بخصوص مراكز ضيافة الأطفال.. التفاصيل

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استعرضت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قائمة بأهم المنجزات التي سجلتها في قطاع ضيافة الأطفال خلال عام 2023.

وقالت الوزارة إنها نُعنى بتطوير قطاع ضيافة الأطفال، وتطوير السياسات التشريعية.

وتشمل قائمة المنجزات:

1301 ترخيص جديد لمركز ضيافة الأطفال.

2148 زيارة إشرافية على المراكز.

2000 مستفيد من البرامج التدريبية لمراكز ضيافة الأطفال.

مراكز ضيافة الأطفال الأهلية



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