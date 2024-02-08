الخميس، 27 رجب 1445 ، 08 فبراير 2024

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بشرى من أمير الرياض لسكان محافظة "حريملاء"

سمو أمير منطقة الرياض
سمو أمير منطقة الرياض
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وصل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، اليوم، إلى محافظة حريملاء في زيارة تفقدية لسير العمل بالمحافظة والمراكز التابعة لها.اضافة اعلان

أمير منطقة الرياض يدشن عددا من المشروعات في "حريملاء"

ويقوم سمو أمير منطقة الرياض بتدشين عددًا من المشروعات التنموية في المحافظة.
 وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر المحافظة الإداري، محافظ حريملاء عبدالرحمن بن عبدالله الغملاس، ورؤساء المراكز ومديرو القطاعات الحكومية في المحافظة.

تكريم الفائزين في منافسات الأولمبياد الوطني 2024

وكان صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض قد رعى مؤخرا، بجامعة الملك سعود بالرياض، حفل ختام منافسات الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي “إبداع 2024 معرض إبداع للعلوم والهندسة”.
ونظم الحفل مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، بشراكة إستراتيجية مع وزارة التعليم.

مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل، معالي وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، ومعالي رئيس جامعة الملك سعود بدران العمر، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” فيصل الدويش، والأمين العام لمؤسسة موهبة الدكتورة آمال الهزاع.

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