بشرى من أمير الرياض لسكان محافظة "حريملاء"

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وصل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة
الرياض، اليوم، إلى محافظة حريملاء في زيارة تفقدية لسير العمل بالمحافظة والمراكز
التابعة لها.
أمير منطقة الرياض يدشن عددا من المشروعات في "حريملاء"ويقوم سمو أمير منطقة الرياض بتدشين عددًا من المشروعات التنموية في
المحافظة.
وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر المحافظة الإداري، محافظ حريملاء عبدالرحمن بن عبدالله الغملاس، ورؤساء المراكز ومديرو القطاعات الحكومية في المحافظة.
تكريم الفائزين في منافسات الأولمبياد الوطني 2024وكان صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة
الرياض قد رعى مؤخرا، بجامعة الملك سعود بالرياض، حفل ختام منافسات الأولمبياد
الوطني للإبداع العلمي “إبداع 2024 معرض إبداع للعلوم والهندسة”.
ونظم الحفل مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، بشراكة إستراتيجية مع وزارة التعليم.