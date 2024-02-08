بشرى من أمير الرياض لسكان محافظة "حريملاء"

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وصل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، اليوم، إلى محافظة حريملاء في زيارة تفقدية لسير العمل بالمحافظة والمراكز التابعة لها.





أمير منطقة الرياض يدشن عددا من المشروعات في "حريملاء"



تكريم الفائزين في منافسات الأولمبياد الوطني 2024



مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع



ويقوم سمو أمير منطقة الرياض بتدشين عددًا من المشروعات التنموية في المحافظة.وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر المحافظة الإداري، محافظ حريملاء عبدالرحمن بن عبدالله الغملاس، ورؤساء المراكز ومديرو القطاعات الحكومية في المحافظة.وكان صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض قد رعى مؤخرا، بجامعة الملك سعود بالرياض، حفل ختام منافسات الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي “إبداع 2024 معرض إبداع للعلوم والهندسة”.ونظم الحفل مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، بشراكة إستراتيجية مع وزارة التعليم.وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل، معالي وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، ومعالي رئيس جامعة الملك سعود بدران العمر، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” فيصل الدويش، والأمين العام لمؤسسة موهبة الدكتورة آمال الهزاع.