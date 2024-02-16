بشرى من أمانة الطائف بخصوص إجراءات تراخيص تسوير الأراضي الفضاء

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دعت أمانة الطائف ملاك الأراضي البيضاء الراغبين في تسوير أراضيهم الواقعة على المحاور الرئيسية، إلى سرعة التقدم بطلب التسوير للأراضي.





تسوير الأراضي

والتقديم يكون على موقع الأمانة الإلكتروني دون الحاجة إلى رقم المخطط أو القطعة، وسيتم إنهاء الإجراءات حسب ما لدى الأمانة من أنظمة وتعليمات، وذلك حرصاً على تعزيز المشهد الحضري للمدينة، ومعالجة التشوه البصري.كما أهابت بالمكاتب الهندسية التعاون مع ملاك الأراضي، وتقديم طلبات تسوير الأراضي الفضاء بالمواقع المستهدفة على المحاور الرئيسية بالمدينة وفق الأنظمة والتعليمات المرعية، حيث تستهدف الأمانة ضبط الأراضي الفضاء الواقعة في الشوارع الرئيسية وتوحيد مظهرها مع المباني المحيطة، والحد من تراكم المخلفات داخل تلك الأراضي.وأشارت الأمانة إلى أن تسوير الأراضي يساعد على حمايتها من التعديات، وتوضيح حدود الملكية للأرض، مبينة أنها تعمل على حملة توعوية تستهدف ملاك الأراضي الفضاء لمراجعة البلدية وتصحيح وضع أراضيهم، وتسهيل إجراءات استخراج التصاريح المطلوبة للتسوير، بما يتوافق مع نماذج تسوير الأراضي الفضاء المعتمدة لذلك, الذي أطلقته الوزارة حيث يسهم في تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري ورفع مستوى أنسنة المدن.