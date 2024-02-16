الجمعة، 06 شعبان 1445 ، 16 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

بشرى من أمانة الطائف بخصوص إجراءات تراخيص تسوير الأراضي الفضاء

تسوير المواقع
تسوير الأراضي
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

دعت أمانة الطائف ملاك الأراضي البيضاء الراغبين في تسوير أراضيهم الواقعة على المحاور الرئيسية، إلى سرعة التقدم بطلب التسوير للأراضي.اضافة اعلان

تسوير الأراضي


والتقديم يكون على موقع الأمانة الإلكتروني دون الحاجة إلى رقم المخطط أو القطعة، وسيتم إنهاء الإجراءات حسب ما لدى الأمانة من أنظمة وتعليمات، وذلك حرصاً على تعزيز المشهد الحضري للمدينة، ومعالجة التشوه البصري.
كما أهابت بالمكاتب الهندسية التعاون مع ملاك الأراضي، وتقديم طلبات تسوير الأراضي الفضاء بالمواقع المستهدفة على المحاور الرئيسية بالمدينة وفق الأنظمة والتعليمات المرعية، حيث تستهدف الأمانة ضبط الأراضي الفضاء الواقعة في الشوارع الرئيسية وتوحيد مظهرها مع المباني المحيطة، والحد من تراكم المخلفات داخل تلك الأراضي.
وأشارت الأمانة إلى أن تسوير الأراضي يساعد على حمايتها من التعديات، وتوضيح حدود الملكية للأرض، مبينة أنها تعمل على حملة توعوية تستهدف ملاك الأراضي الفضاء لمراجعة البلدية وتصحيح وضع أراضيهم، وتسهيل إجراءات استخراج التصاريح المطلوبة للتسوير، بما يتوافق مع نماذج تسوير الأراضي الفضاء المعتمدة لذلك, الذي أطلقته الوزارة حيث يسهم في تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري ورفع مستوى أنسنة المدن.

اقرأ أيضا

الآن.. عصف مطري غزير على أحياء جنوب غرب الرياض

نقل مواطنين من مطار القاهرة عبر الإخلاء الطبي

عاجل.. تعرف على الإجازات المتبقية من العام الدراسي 1445هـ

جرفت السيارت.. أمطار غزيرة وسيول قوية تضرب شمال الرياض (فيديو وصور)

عاجل.. شرطة الرياض تطيح بـ 8 أفراد ظهروا في محتوى مرئي وهم يرتكبون هذا الفعل المشين

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

2024-02-07_18-52-05 11:02 م الأربعاء، 07 فبراير 2024

مركز الأمير سعود الفيصل لأبحاث الحياة الفطرية بالطائف.. موطن آمن لإكثار وإعادة توطين الكائنات المهددة بالانقراض

سكني 6:00 م الإثنين، 05 فبراير 2024

عاجل.. متى يتم فتح الحجز في الأراضي المجانية بالطائف؟ سكني يجيب

2024-02-04_18-04-54 6:24 م الأحد، 04 فبراير 2024

شاهد.. السحب والضباب يحجبان الأفق في شفا الطائف

ضباب كثيف 10:24 م الثلاثاء، 30 يناير 2024

ضباب ورياح شديدة على ينبع والرايس والطائف.. تستمر حتى هذا الموعد