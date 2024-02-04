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بشرى لهؤلاء.. "الأسمري" يكشف شروط تقديم خدمات الترميم للمنازل المستحقة

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جمعية ترميم
أ أ
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كشف الأمين العام لجمعية ترميم، علي الأسمري، عن شروط تقديم خدمات الترميم للمنازل المستحقة.

شروط تقديم خدمات الترميم للمنازل المستحقة اضافة اعلان

وأوضح في تصريحات لـ "الإخبارية"، أن الجمعية تقدم خدمات الترميم شرط أن يكون المنزل مملوكًا لأسرة سعودية ومن مستفيدي الضمان الاجتماعي.

أول منظمة في المملكة انطلقت في مشروع الترميم

وأضاف أن الجمعة هي أول منظمة في المملكة انطلقت في مشروع الترميم منذ عام 2017، حيث ركزت في انطلاقتها في دراسة الواقع وتحليله ومن ثم تحديد أصحاب العلاقة والمصلحة.
وبين أنه خلال عام 2018، انطلقت في مجال الترميم، عن طريق بعض المعايير، وهي:
أن يكون المنزل مملوكًا لأسرة سعودية.
أن يكون المنزل قابلاً للترميم وآيلاً للسقوط.
أن يكون صاحب المنزل من مستفيدي الضمان الاجتماعي.
أن تكون الأسرة مستفيدة من إحدى الجمعيات الأهلية بالمنطقة.

ترميم نحو 700 منزل بالمملكة

وأشار إلى أن الجمعية تدرجت في تقديم الخدمات، بداية من ترميم 30 منزلاً، حتى وصلت اليوم ولله الحمد، إلى 700 منزل.
وأكد أن الجمعية تخطط في عام 2024، لترميم ما يقرب من 500 منزل، وأنها مستمرة بالوقوف بجانب الأسر المحتاجة.

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