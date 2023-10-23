بشرى لمستفيدي الضمان الاجتماعي بخصوص رسوم النقل المدرسي

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أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لمستفيدي الضمان الاجتماعي، الإعفاء من رسوم النقل المدرسي للعام الدراسي 1445 هـ. اضافة اعلان

وقالت في ردها على استفسار بهذا الصدد عبر حسابها في منصة "إكس": "يمكن لمستفيدي الضمان الاجتماعي التسجيل في خدمة الإعفاء من رسوم النقل المدرسي للعام الدراسي القادم 1445ه، من خلال أيقونة النقل المدرسي (نظام نور)".



أهلاً بك ،

يمكن لمستفيدي الضمان الاجتماعي التسجيل في خدمة الإعفاء من رسوم النقل المدرسي للعام الدراسي القادم 1445ه ، من خلال أيقونة النقل المدرسي (نظام نور )

سعدنا بخدمتك. — العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care) October 23, 2023

الإعفاء من رسوم الاختبارات



اختبار القدرات العامة



علاوة على ذلك، أعفت وزارة المواد البشرية، المستفيدين من رسوم اختبارات القدرات والتحصيلي.وحددت عدد فرص الإعفاء من تسديد المقابل المالي لمستفيدي الضمان الاجتماعي؛-اختبار القدرات العامة (4) فرص.-اختبار التحصيل الدراسي (فرصتان).واختبار القدرات العامة هو اختبار القبول الموحد للكلية في جامعات المملكة، ويتقدم له الطلاب والطالبات السعوديون والوافدون في المرحلة الثانوية بجانب الاختبار التحصيلي للطلاب واختبار القبول للطالبات.وعدد اختباراته 5 واحد منها ورقي واربعة محوسب. وهو أحد اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم.ويقيس الاختبار قدرات الطلاب في الرياضيات واللغة العربية وهو إجباري للقبول في الجامعات والكليات وكل جامعة تشترط درجة محددة من القدرات.