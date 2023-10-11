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صحيفة تواصل الالكترونية

بشرى لمرضى الصرع.. دواء يقلل من تكرار النوبات وقد يؤدي إلى التعافي

وظائف الدماغ
الدواء يقلل من عدد نوبات الصرع
أ أ
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ابتكر باحثون في جامعة أمريكية، علاجًا جديدًا يقلل من نوبات الصرع الذي يصعب علاجه.
ونجح الدواء الجديد، الذي أطلق عليه اسم XEN1101، في تقليل تكرار النوبات بنسبة تزيد عن 50%، أو حتى القضاء عليها، لدى بعض المرضى الذين يعانون من الصرع البؤري والذين لم يستجيبوا لمتوسط ستة أدوية أخرى.اضافة اعلان

تراجع عدد النوبات

وحصل المشاركون على جرعات من الدواء الجديد، أو دواء وهمي. وأظهرت النتائج التي نشرت دورية "جاما نيورولوجي"، تراجع عدد النوبات إلى أربع مرات في الشهر والتوقف عن تناول الأدوية الأخرى.
ووجد الباحثون أن المرضى الذين تناولوا الدواء سجلوا انخفاضًا بنسبة 33٪ إلى 53٪ في النوبات الشهرية. أولئك الذين تناولوا الدواء الوهمي كان لديهم معدل نوبات أقل بنسبة 18٪ فقط خلال الأسابيع الثمانية للتجربة.
وقالت الدكتورة جاكلين فرينش، أستاذة علم الأعصاب جامعة نيويورك لانجون هيلث، إنه نظرًا لخيار الاستمرار في تناول الدواء بعد انتهاء التجربة، اختار معظم المرضى مواصلة العلاج، وظل حوالي 18% خاليين من النوبات بعد ستة أشهر ونحو 11% بعد عام أو أكثر.
وأضافت: "أتوقع أنه مع هذا الدواء سيكون هناك عدد أقل بكثير من الأشخاص المصابين بالصرع الذين سيتجولون وليس لديهم فرصة للسيطرة على نوباتهم". 

الصرع البؤري

وأشارت فرينش إلى أن الصرع البؤري هو النوع الأكثر شيوعًا من الصرع، إذ أن "ثلثي الأشخاص المصابين بالصرع يعانون من الصرع البؤري، مما يعني أن هناك منطقة واحدة من التركيز في الدماغ حيث تبدأ النوبات، سواء كان ذلك في الفص الصدغي أو الفص الجبهي، أو أينما كان".
وأضافت أن الدواء الجديد يعمل بشكل مختلف عن معظم الأدوية الأخرى المستخدمة لعلاج الصرع.
وأوضحت أن "الأدوية التي نستخدمها لها طرق مختلفة لتقليل استثارة الدماغ. وأكثر الأدوية شيوعاً لدينا هي ما نسميه حاصرات قنوات الصوديوم. وهي تمنع الصوديوم من الدخول إلى الخلية".
عندما يندفع الصوديوم إلى داخل الخلية، فإنه يشعلها ويرسل الإشارة إلى الخلية التالية، التي ترسلها بدورها إلى الخلية التالية وهكذا. وأوضحت فرينش: "لقد قمنا بحظر معظم الأدوية".

خصائص الدواء الجديد 

ويتسم الدواء الجديد بأنه فاتح لقناة البوتاسيوم، مما يعني أنه يسمح للبوتاسيوم بالخروج من الخلية بدلاً من منع الصوديوم من الدخول إلى الخلية، مما يشير إلى عدم إطلاق الخلية، على حد قولها.
لكنه مثل أي دواء، هناك آثار جانبية له. تتمثل في جعل الناس يشعرون بالنعاس ويمكن أن يجعلهم غير مستقرين. وقالت فرينش إن هذه الآثار الجانبية تعتمد على الجرعة ويمكن التحكم فيها.
وأشارت إلى فائدة أخرى للدواء وهي أنه يستمر في الجسم لفترة طويلة نسبيًا، مما يعني أن المرضى لا يضطرون إلى تناوله كثيرًا مثل الأدوية الأخرى المضادة للنوبات. 
وعلى عكس الأدوية الحالية التي يمكن أن تستغرق ما يصل إلى 10 أسابيع لتصبح فعالة بالكامل، يبدأ الدواء الجديد في العمل على الفور.
وهناك المزيد من التجارب على الدواء قيد التنفيذ، وتأمل فرينش أن تتم الموافقة على الدواء وإتاحته للمرضى في وقت ما خلال السنوات القليلة المقبلة.

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