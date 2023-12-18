بشرى للممارس الصحي.. قرار مهم من مجلس الشورى

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وافق مجلس الشورى على مقترح مشروع إضافة مادة إلى نظام مزاولة المهن الصحية ، المقدم من عدد من أعضاء المجلس استناداً للمادة (23) من نظامه. اضافة اعلان





قرار مجلس الشورى عن الممارس الصحي



الموافقة على إضافة المادة الرابعة مكرر إلى النظام



نص قرار مجلس الشورى



تخفيض تكلفة الخدمات الصحية المنزلية



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جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الرابعة عشرة من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة الصحية ، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور حسن آل مصلوم بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة.وكانت الملحوظات تجاه ما تضمنه مقترح المشروع المقدَّم استناداً للمادة (23) من نظام المجلس ، من كل من أعضاء المجلس الدكتورة إيمان الجبرين والدكتور عبدالرحمن الراجحي ، والدكتور محمد الجرباء.وتضمن قرار المجلس الموافقة على إضافة المادة (الرابعة) مكرر إلى نظام (مزاولة المهن الصحية) ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 4 /11/ 1426هـ ، لتكون بالنص الآتي :على الوزارة تنظيم منح الممارس الصحي السعودي الفرد المستقل في التخصصات المناسبة ترخيصاً بممارسة تخصصه.وتحدد اللائحة التنفيذية التخصصات المناسبة والشروط والضوابط اللازمة لذلك. ويهدف مقترح المشروع وفقاً لمقدميه إلى منع انتشار الأمراض نتيجة الممارسات غير النظامية.وإيجاد السبل النظامية للترخيص والمتابعة والتقويم من وزارة الصحة من ذلك توفير العديد من الخدمات الصحية في المنزل من قبل ممارسين مؤهلين وضمن نظام يحمي مصلحة المريض والرعاية الصحية.ومنح فرص عمل جديدة ودخل للكثير من الممارسين الصحيين ، وتخفيض تكلفة الخدمات الصحية المنزلية بعد إزالة حصرها على المؤسسات الصحية.وتحسين الرعاية الصحية ورفع الجودة وذلك بتقصير بقاء المرضى في المستشفى ، وماينتج عنه من تقليل نسب العدوى الميكروبية المكتسبة داخل المستشفيات.