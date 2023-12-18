الإثنين، 05 جمادى الثانية 1445 ، 18 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

بشرى للممارس الصحي.. قرار مهم من مجلس الشورى

مجلس الشورى2
مجلس الشورى
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

وافق مجلس الشورى على مقترح مشروع إضافة مادة إلى نظام مزاولة المهن الصحية ، المقدم من عدد من أعضاء المجلس استناداً للمادة (23) من نظامه. اضافة اعلان

قرار مجلس الشورى عن الممارس الصحي

جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الرابعة عشرة من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة الصحية ، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور حسن آل مصلوم بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة.

الموافقة على إضافة المادة الرابعة مكرر إلى النظام

وكانت الملحوظات تجاه ما تضمنه مقترح المشروع المقدَّم استناداً للمادة (23) من نظام المجلس ، من كل من أعضاء المجلس الدكتورة إيمان الجبرين والدكتور عبدالرحمن الراجحي ، والدكتور محمد الجرباء.
وتضمن قرار المجلس الموافقة على إضافة المادة (الرابعة) مكرر إلى نظام (مزاولة المهن الصحية) ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 4 /11/ 1426هـ ، لتكون بالنص الآتي :

نص قرار مجلس الشورى

على الوزارة تنظيم منح الممارس الصحي السعودي الفرد المستقل في التخصصات المناسبة ترخيصاً بممارسة تخصصه.
وتحدد اللائحة التنفيذية التخصصات المناسبة والشروط والضوابط اللازمة لذلك. ويهدف مقترح المشروع وفقاً لمقدميه إلى منع انتشار الأمراض نتيجة الممارسات غير النظامية.
وإيجاد السبل النظامية للترخيص والمتابعة والتقويم من وزارة الصحة من ذلك توفير العديد من الخدمات الصحية في المنزل من قبل ممارسين مؤهلين وضمن نظام يحمي مصلحة المريض والرعاية الصحية.

تخفيض تكلفة الخدمات الصحية المنزلية

ومنح فرص عمل جديدة ودخل للكثير من الممارسين الصحيين ، وتخفيض تكلفة الخدمات الصحية المنزلية بعد إزالة حصرها على المؤسسات الصحية.
وتحسين الرعاية الصحية ورفع الجودة وذلك بتقصير بقاء المرضى في المستشفى ، وماينتج عنه من تقليل نسب العدوى الميكروبية المكتسبة داخل المستشفيات.

اخترنا لك هذه الموضوعات المهمة


1️⃣  مشهد يفوق الوصف.. قط يصطاد عصفورا وهو يطير في الهواء
2️⃣ قرار مفاجئ من السويد بشأن العراقي حارق المصحف
3️⃣ المغادرة بأسرع وقت.. تنبيه عاجل من سفارة المملكة في واشنطن للمواطنين
4️⃣ خبير مناخي يتوقع حالة ممطرة غزيرة خلال 48 ساعة على هذه المناطق
5️⃣ الداخلية: التشهير بـ 13 شخصًا ضُبطوا متلبسين بجريمة مخلة بالشرف في رمضان
6️⃣ إنذار أحمر حتى 9 مساءً.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من أمطار غزيرة على هذه المناطق
7️⃣ باعوا شرفهم.. بيان من الداخلية يكشف تفاصيل ضبط 10 متلبسين بجريمة كبيرة
8️⃣ عاجل.. الداخلية تطيح بـ" 14 خائنًا للوطن" في أسبوع وتعلن التفاصيل
9️⃣ باعوا شرفهم وخانوا المملكة.. بيان عاجل من الداخلية بعد ضبط 19 شخصًا
🔟 بدون ماء أو طعام.. مجموعة من الإبل عالقة بين الصخور منذ أكثر من شهر (فيديو)

اقرأ أيضا

هجوم سيبراني يعطل 70% من محطات الوقود في هذه الدولة

اليوم العالمي للغة العربية.. 10 إنجازات لوزارة التعليم بخدمة لغة الضاد

عاجل.. "الأرصاد" يُحذر: حالة مطرية من الجمعة إلى الأربعاء على هذه المناطق

إطلاق البرنامج الوطني للتبليغ عن حوادث وإصابات العمل... ماذا تعرف عنه؟

أخبار السعودية.. رابط نتائج اختبار الرخصة المهنية التعليمية 2023 وأكثر من 600 وظيفة في أرامكو

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

وزارة الصحة 2:09 ص الخميس، 14 ديسمبر 2023

الصحة توضح ضوابط صرف إعانات الهيئات الطبية

وزارة الصحة 9:06 م الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

عاجل..دعم توظيف 30 ألف فرصة عمل في القطاع الصحي الخاص

تنزيل 4:08 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

كصديق للطفل.. 4 مستشفيات تحصل على لقب وشهادة الاعتماد

أخبار السعودية 5:01 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

أخبار السعودية.. أول إجازة مطولة في الفصل الثاني و185 مليار ريال من حساب المواطن

اقرأ أيضا

وزارة التجارة
1:41 م الإثنين، 18 ديسمبر 2023

وزارة التجارة: طريقة تجنب النصب والاحتيال عند تقديم بلاغ تجاري

وزارة الداخلية
1:29 م الإثنين، 18 ديسمبر 2023

قتل زوجة أخيه وابنتها بطريقة بشعة.. تنفيذ حكم الشرع بحق مواطن بمكة

GBnhZliXcAAC87a
1:24 م الإثنين، 18 ديسمبر 2023

تنبيه مهم من "أمانة الطائف" لملاك المباني التجارية والسكنية

قوات أمن المنشآت
12:52 م الإثنين، 18 ديسمبر 2023

استخدام تقنية الهولوجرام لحماية أمن المنشآت بالمملكة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

حساب المواطن
5:39 م الإثنين، 18 ديسمبر 2023

تحديث بيانات حساب المواطن.. معلومات جديدة مطلوبة تعرف عليها

ا
5:31 م الإثنين، 18 ديسمبر 2023

جميع إخوته أحياء ووالده بعمر 132 عاما .. مسن ثمانيني: هذا طعامي المفضل

أخبار السعودية
5:03 م الإثنين، 18 ديسمبر 2023

أخبار السعودية.. طريقة الاعتراض على نتيجة اختبار الرخصة المهنية وأجور موظفي القطاع الخاص

اختبار الرخصة المهنية
4:06 م الإثنين، 18 ديسمبر 2023

عاجل.. طريقة ورابط الاعتراض على نتيجة اختبار الرخصة المهنية التعليمية 2023

رواتب - راتب - ريال - وظائف
2:02 م الإثنين، 18 ديسمبر 2023

تنبيه عاجل من الموارد البشرية حول أجور موظفي القطاع الخاص

أخبار السعودية
1:53 م الإثنين، 18 ديسمبر 2023

أخبار السعودية.. رابط نتائج اختبار الرخصة المهنية التعليمية 2023 وأكثر من 600 وظيفة في أرامكو