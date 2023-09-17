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بشرى للأمهات.. شاومي تطرح كاميرا ذكية تتعقب بكاء الأطفال

كاميرا شاومي
كاميرا شاومي الجديدة
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طرحت شركة شاومي كاميرا Xiaomi Smart Camera 3 Pro للبيع في الصين، وتوفر كاميرا شاومي الذكية الجديدة جودة صورة بدقة 3K  وهي قادرة على تعقب بكاء الاطفال.اضافة اعلان
تستخدم Smart Camera 3 Pro كاميرا بدقة 5 ميجابكسل بجودة 2960 × 1666 بكسل، وتستخدم الكاميرا ألوانًا كاملة الإضاءة منخفضة للغاية ومستشعر صور عالي الحساسية للتكيف مع الظلام.


اكتشاف النشاط البشري

تحتوي الكاميرا على ضوء تعبئة مدمج بالأشعة تحت الحمراء والذي يدعم اكتشاف النشاط البشري، وتقوم الكاميرا بإعلام المستخدم تلقائيًا عندما يكون شخص ما قريبًا.
وتدعم الكاميرا تقنية التعرف على الوجه بتقنية الذكاء الاصطناعي للتمييز بين الغرباء والمعارف، ويضمن وضع النطاق الديناميكي العالي (HDR) وضوح الصورة ويحتفظ بمزيد من التفاصيل.


مركز تحكم في الأجهزة المنزلية

تحتوي كاميرا Xiaomi Smart Camera 3 Pro على بوابة Bluetooth Mesh التي يمكن أن تكون بمثابة مركز تحكم في الأجهزة المنزلية الذكية.
عندما تلتقط الكاميرا ضوضاء غير طبيعية في المنزل، يتم تشغيل ميزة الإخطار عن بعد للمستخدم، كما أنها تدعم الكشف في الوقت الحقيقي عن بكاء الطفل ويتم إرسال إشعار أيضًا.


نقل البيانات والخصوصية

تم تجهيز Xiaomi Smart Camera 3 Pro بشريحة أمان MIJIA MJA1 مع مفتاح خاص وشهادة فريدة. وتضمن البنية الأمنية للكاميرا نقل البيانات والخصوصية.
يمكنك تخصيص وقت نوم الكاميرا ليناسب احتياجاتك، ويمكنك إجراء مكالمات صوتية ثنائية الاتجاه باستخدام كاميرا Xiaomi Smart Camera 3 Pro.


التقاط الصوت من 8 أمتار

يمكن للكاميرا التقاط الصوت ضمن دائرة نصف قطرها 8 أمتار، وذلك بفضل مكبر الصوت والميكروفون ذو التجويف المستقل ذي القطر الكبير.
يمكن شراء الكاميرا الذكية مقابل 319 يوانًا (اي حوالي 44 دولارًا أمريكيًا) من منصات البيع بالتجزئة مثل JD.com.

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