بشرى لسكان جدة بخصوص القضاء على البعوض

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نفذت الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة محافظة جدة, خلال الربع الثالث من العام الحالي (93.598) تردداً لرش المبيدات, وذلك ضمن أعمال مكافحة البعوض في المواقع المستهدفة خارج المنازل. اضافة اعلان

وشملت أعمال المكافحة رش المباني تحت الإنشاء والحدائق والمشاتل والطفوحات وتجمعات المياه ومجاري السيول، إضافة لمصانع البلك ومحطات المعالجة والمساجد والمباني الإدارية، في نطاق البلدية الفرعية.

كما شملت الأعمال تنفيذ عمليات مكافحة البعوض بداخل الوحدات السكنية, حيث بلغ عدد الزيارات المنزلية خلال الربع الثالث 358.588 زيارة.





استخدام كافة الإمكانات

وأوضح مدير عام صحة البيئة علي الصحفي, أن عدد البلاغات الواردة سجلت انخفاضاً بنسبة 56% عن الربع الثاني نتيجة لتكثيف الجهود والمكافحة الاستباقية، مشيراً إلى أن أعمال مكافحة القوارض تمت في 76.960 موقعاً.وبيّن الصحفي أنه جرى استخدام كافة الإمكانات البشرية والآلية وأحدث الأجهزة والمبيدات للحد من تكاثر وانتشار الحشرات والقوارض والحيوانات غير المرغوب فيها ومباشرة بلاغات المواطنين، التي شملت جميع الأحياء، من خلال جاهزية وحدات العمل بكافة الإمكانيات، حيث خصصت 632 مشرفاً ميدانياً، وأكثر من 1698 عاملاً, و 1395 جهازاً و512 سيارة.