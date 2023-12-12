بشرى.. طريق جديد لغار حراء يختصر المسافة إلى 15 دقيقة

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افتتح مشروع حي حراء الثقافي، المرحلة الأولى من طريق الصعود الممهد
الموصل إلى غار حراء، المزود بإنارة ليلية ويختصر المسافة إلى 15 دقيقة.
التغلب على أكثر الصعوبات في الطريق القديموأكد مشاركون في الصعود إلى الغار عبر الطريق الجديد أنه تغلب على أكثر
الصعوبات التي كانت تصادف الصاعدين إلى الجبل عبر الطريق القديم.
وحضر الافتتاح، أمس، هواة الهايكنج وزوار ومعتمرون، وبدأ الجميع رحلة الصعود، عبر درج مرصوص من الحجارة مستوحى من البيئة المحيطة للجبل.
طريق ترابي ممهد غير مجهد للمشاةوسلك المشاركون طريقًا ترابيًا ممهدًا غير مجهد للمشاة، مزود بإنارة ليلية
تساعد في رؤية الطريق ليلاً، وبعد نحو 300 متر يصادف الجميع مبنى زجاجي عصري
التصميم.
ويتم في المبنى التعريف بالمركز وأهدافه، وعرض شركاء التطوير، كما يحوي معلومات عن الجبل والغار، وإرشادات للزوار.
الطريق الجديد له مسار للمشاة وآخر للسياراتمن جانبه أوضح مدير حي حراء الثقافي الدكتور فهد الشريف أن الطريق الجديد
صمم بمسارين أحدهما للمشاة والآخر للسيارات وسيري النور خلال الأيام القادمة.
مبينًا أن الطريق الجديد أكثر أمانًا من القديم، وروعي فيه معايير السلامة، وافتتاحه كمرحلة أولى تجريبية، وستكون المرحلة الثانية استكمال للعديد من المزايا التي تسهم في راحة الزوار وخدمتهم.
الطريق الممهد إلى غار حراء:1ـ مزود بإنارة ليلية.
2ـ مواقف سيارات في المسار الآخر.
3ـ ممر لتصريف مياه الأمطار والسيول.
4ـ مكان للتمويل والتزود بالاحتياجات.
5ـ متاح على مدار الـ24 ساعة بدون رسوم للمشاة.
مزود بإضاءة تعمل بالطاقة الشمسية.
كاميرات مراقبة.
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