بشرى.. طريق جديد لغار حراء يختصر المسافة إلى 15 دقيقة

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افتتح مشروع حي حراء الثقافي، المرحلة الأولى من طريق الصعود الممهد الموصل إلى غار حراء، المزود بإنارة ليلية ويختصر المسافة إلى 15 دقيقة. اضافة اعلان





التغلب على أكثر الصعوبات في الطريق القديم



طريق ترابي ممهد غير مجهد للمشاة



الطريق الجديد له مسار للمشاة وآخر للسيارات



الطريق الممهد إلى غار حراء:



وأكد مشاركون في الصعود إلى الغار عبر الطريق الجديد أنه تغلب على أكثر الصعوبات التي كانت تصادف الصاعدين إلى الجبل عبر الطريق القديم.وحضر الافتتاح، أمس، هواة الهايكنج وزوار ومعتمرون، وبدأ الجميع رحلة الصعود، عبر درج مرصوص من الحجارة مستوحى من البيئة المحيطة للجبل.وسلك المشاركون طريقًا ترابيًا ممهدًا غير مجهد للمشاة، مزود بإنارة ليلية تساعد في رؤية الطريق ليلاً، وبعد نحو 300 متر يصادف الجميع مبنى زجاجي عصري التصميم.ويتم في المبنى التعريف بالمركز وأهدافه، وعرض شركاء التطوير، كما يحوي معلومات عن الجبل والغار، وإرشادات للزوار.من جانبه أوضح مدير حي حراء الثقافي الدكتور فهد الشريف أن الطريق الجديد صمم بمسارين أحدهما للمشاة والآخر للسيارات وسيري النور خلال الأيام القادمة.مبينًا أن الطريق الجديد أكثر أمانًا من القديم، وروعي فيه معايير السلامة، وافتتاحه كمرحلة أولى تجريبية، وستكون المرحلة الثانية استكمال للعديد من المزايا التي تسهم في راحة الزوار وخدمتهم.1ـ مزود بإنارة ليلية.2ـ مواقف سيارات في المسار الآخر.3ـ ممر لتصريف مياه الأمطار والسيول.4ـ مكان للتمويل والتزود بالاحتياجات.5ـ متاح على مدار الـ24 ساعة بدون رسوم للمشاة.مزود بإضاءة تعمل بالطاقة الشمسية.كاميرات مراقبة.