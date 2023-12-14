بشرى سارة.. 5 آلاف ريال مكافأة شهرية لأعضاء لجان الترخيص البلدي

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أقرت لائحة نظام إجراءات التراخيص البلدية الجديدة، صرف مكافأة مقطوعة
مقدارها 500 ريال، لكل عضو أساسي واحتياطي والسكرتير في اللجان عن كل اجتماع بشرط
ألا تزيد على 5 آلاف شهرياً.
استثناء في استخراج التراخيص التجاريومنحت مسودة اللائحة أمناء الأمانات الاستثناء بقرار مسبب في استخراج
الترخيص التجاري، كما منحت اللائحة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان صلاحية
تشكيل لجنة أو لجان.
وتهدف هذه اللجان النظر في التظلم من عدم منح الترخيص البلدي أو إيقافه، أو عدم تجديده، أو تعديله، أو إلغائه والتظلم من تطبيق الغرامات والجزاءات البلدية المقررة نظاماً.
أضرار الانتفاع بالتراخيص البلديةكما تنظر اللجان في الشكاوى الناشئة من أضرار الانتفاع بالتراخيص البلدية،
وتكون المهلة المسموحة للتظلم 60 يوماً، وفقا لـ "عكاظ".
ويقوم الأمين في كل منطقة بالرفع للوزير بأسماء رؤساء وأعضاء تلك اللجان، وتتكون كل لجنة من ثلاثة أعضاء أساسيين من ذوي الكفاءة والخبرة.
تعيين عضو احتياطي لكل عضو أساسيويشترط أن يكون منهم مختص في الشريعة أو الأنظمة ومهندس ومختص في صحة
البيئة.
كما يتم تعيين عضو احتياطي لكل عضو أساسي للقيام بمهماته في حال تغيبه، وبالإمكان إضافة سكرتير للجنة متى ما دعت الحاجة لذلك دون أن يكون له حق التصويت، وتكون مدة العضوية في اللجان 3 سنوات.
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