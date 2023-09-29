بشرى سارة.. مشروع سكني ضخم للوطنية للإسكان في القصيم

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أطلقت الشركة الوطنية للإسكان "NHC" مشروع أزيان بريدة، أحد المشاريع الواقعة في منطقة القصيم بمدينة بريدة.

ويأتي المشروع ضمن سلسلة من المشاريع التي تطورها الشركة بالتعاون مع شركة ابن جارالله للتجارة والمقاولات، لضخ المزيد من المشاريع السكنية ذات التطوير الشامل بما يلبّي تطلّعات الأسر ويسهم في زيادة تملكها للمسكن. اضافة اعلان





185 وحدة سكنية "فيلا"





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