بشرى سارة.. أرامكو تطرح وظائف إدارية وتقنية لحملة الثانوية فأعلى

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أعلنت
شركة أرامكو روان للحفر، عن توفر 22 وظيفة إدارية وتقنية وفنية لحملة الثانوية فأعلى
بالمنطقة الشرقية، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
الوظائف1 -
كهربائي.
2 - عامل حفر.
3 - كهربائي أول.
4 - مصمم هندسي.
5 - مدير الضرائب.
6 - مصمم هندسي ثاني.
7 - مدير قسم الرواتب.
8 - أخصائي بحري أول.
9 - فني إلكترونيات أول.
10 - أخصائي موارد بشرية.
11 - منسق تدريب السلامة.
13 - كهربائي - ميداني أول.
13 - أخصائي بحري ثاني.
14 - مدير تطوير الأعمال.
15 - مهندس معماري بحري.
16 - منسق تدريب سلامة ثالث.
17 - أخصائي علاقات الموظفين.
18 - أخصائي الصحة والسلامة.
19 - مدير مشاريع الصحة والسلامة.
20 - أخصائي أول استقطاب المواهب.
21 - أخصائي حوكمة ومخاطر وامتثال.
22 - أخصائي دعم تخطيط موارد المؤسسات.
.. وأخرى.
المؤهلات
المطلوبة-
الثانوية.
- الدبلوم.
- البكالوريوس.