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بشأن غزة.. وزير الخارجية يجري اتصالًا هاتفيًا بنظيره النمساوي

وزير الخارجية فيصل بن فرحان بن عبد الله
وزير الخارجية
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أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بمعالي وزير خارجية جمهورية النمسا ألكسندر شالنبرج.اضافة اعلان

الوزيران ناقشا التصعيد المستمر في غزة

 وناقش الوزيران، خلال الاتصال، التصعيد الخطير لقوات الاحتلال في غزة ومحيطها، ودور المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته تجاه وقف التصعيد العسكري بما يسهم في حقن دماء المدنيين العزّل، وضرورة إيجاد حل عادل وشامل يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني.
 واستعرض الوزيران العلاقات بين المملكة والنمسا، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال عددٍ من القضايا الإقليمية والدولية.

استشهاد عشرات الفلسطينيين في غزة

يأتي هذا في وقت استشهد وأصيب فيه العشرات من الفلسطينيين، اليوم، في سلسلة غارات عنيفة، استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة.

 وأفادت مصادر طبية في مدينة رفح، باستشهاد 30 فلسطينيًا، في غارات استهدفت منازل جنوب قطاع غزة، كما استشهد 22 فلسطينيًا، في سلسلة غارات استهدفت مدينة خان يونس.

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