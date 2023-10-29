بشأن غزة.. وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفيًا من نظيره الإيراني

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تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً، من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان. اضافة اعلان





مناقشة تطورات الأوضاع الخطيرة في قطاع غزة

استعراض العلاقات الثنائية بن البلدين

وناقش الجانبان خلال الاتصال، تطورات الأوضاع الخطيرة في قطاع غزة ومحيطها.وأكد الجانبان أهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لتحقيق وقف لإطلاق النار وحماية المدنيين في ظل تصاعد وتيرة العمليات العسكرية.كما جرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تطويرها في مختلف المجالات.