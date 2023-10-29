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صحيفة تواصل الالكترونية

بشأن غزة.. وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفيًا من نظيره الإيراني

وزير الخارجية فيصل بن فرحان بن عبد الله
وزير الخارجية
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تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً، من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان.اضافة اعلان

مناقشة تطورات الأوضاع الخطيرة في قطاع غزة


 وناقش الجانبان خلال الاتصال، تطورات الأوضاع الخطيرة في قطاع غزة ومحيطها.
 وأكد الجانبان أهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لتحقيق وقف لإطلاق النار وحماية المدنيين في ظل تصاعد وتيرة العمليات العسكرية.

استعراض العلاقات الثنائية بن البلدين


 كما جرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تطويرها في مختلف المجالات.

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