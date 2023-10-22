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صحيفة تواصل الالكترونية

بسعة 300 سرير.. تعثر مستشفى الولادة بجازان والأهالي يطالبون "الصحة" بالتحرك

مستشفى الولادة بجازان
مستشفى الولادة بجازان
أ أ
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10 سنوات مضت منذ البداية في مشروع مستشفى النساء والولادة بمنطقة جازان، إلا أنه لم يكتمل، وتحول إلى مبنى مهجور غمرته الرمال، واتخذته الحيوانات الضالة والزواحف ملجًا لها.اضافة اعلان

أطلال المستشفى

وتحول المستشفى إلى معضلة لدى صحة جازان، وازدادت معاناة نساء وأطفال جازان مع أقسام المستشفيات العامة والخاصة، وفقًا لـ"عكاظ".
وعجزت صحة جازان عن الانتهاء من المستشفى، الذي بدأ العمل فيه قبل 10 سنوات بسعة 300 سرير بواسطة إحدى الشركات الوطنية بمبلغ 400 مليون ريال.
وتحول المشروع إلى أطلالٍ لمبنى مستشفى النساء والولادة بجازان، وتبخرت أحلام الأهالي الذين علّقوا عليه أمالًا عريضة في إنهاء معاناة النساء والأطفال.

هل تتحرك "الصحة"؟

وتحولت الصبات الخرسانية إلى تشوه بصري للعابرين، واستمر التعثر بسبب غياب الرقابة في الوقت الذي تعاني الخدمات الطبية بمستشفيات جازان من ضعف وتدنٍّ في المستوى.
يقول الأهالي: إن الحسرة تتملك كل من يمر بالقرب من مستشفى النساء والولادة، المتعثر منذ 10 سنوات، فبدلًا من أن يرى المستشفى المكون من 300 سرير النور تحول إلى بقايا أطلال وحطام. ويطالبون وزارة الصحة بالتحرك لإنهاء التعثر الذي طال المستشفى.

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