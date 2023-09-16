بسبب الأطفال.. الاتحاد الأوروبي يغرم تيك توك

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فرض المنظمون الأوروبيون غرامة قدرها 345 مليون يورو (نحو 367 مليون دولار) على تيك توك لفشلها في حماية خصوصية الأطفال.

وهذه هي المرة الأولى التي يعاقب فيها تطبيق مشاركة الفيديوهات القصيرة لانتهاكه قواعد خصوصية البيانات الصارمة في أوروبا. اضافة اعلان





حماية البيانات



وأوضحت لجنة حماية البيانات الأيرلندية، الجهة المنظمة الرئيسية للخصوصية لشركات التكنولوجيا الكبرى، الواقع مقرها الأوروبي في دبلن، أنها فرضت غرامة مالية على تيك توك مع توبيخ بسبب الانتهاكات العائد تاريخها إلى النصف الثاني من عام 2020.وتأتي الغرامة في أعقاب تحقيق بدأته لجنة حماية البيانات الأيرلندية في عام 2021، نظر في امتثال تيك توك لقوانين اللائحة العامة لحماية البيانات في أوروبا.وذكرت صحيفة بوليتيكو في شهر أغسطس أن لجنة حماية البيانات الأيرلندية كانت تستعد لإصدار عقوبتها، حيث ركز التحقيق على بعض مزايا تيك توك، التي منها الإعدادات الافتراضية للحساب، وإعدادات الاقتران العائلي، والتحقق من العمر.وبعد التشاور مع المجلس الأوروبي لحماية البيانات، وجدت لجنة حماية البيانات الأيرلندية أن تيك توك جعلت حسابات الأطفال عامة بشكل افتراضي عند تسجيلهم في المنصة.