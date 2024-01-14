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بزراعة 165 ألف شجرة وشجيرة.. "الغطاء النباتي" يعيد تأهيل متنزه المحالب في روضة سدير

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المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي
أ أ
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أعاد المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، تأهيل أراضي متنزه المحالب البري بروضة سدير، من خلال زراعة 55 ألف شجرة محلية مختلفة الأنواع و110 ألف شجيرة، بالتعاون مع جمعية سدير الخضراء.

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 "الغطاء النباتي" يعيد تأهيل متنزه المحالب في روضة سدير  

وشملت أنواع النباتات المزروعة: أشجار الطلح النجدي، والطلح الأشبهان، والسلم، والسدر، والشجيرات من أنواع: الرغل، والعجرم، والشيح، والجثجاث، والقيصوم، والشنان، والمرخ.
 وساهم المركز في تنمية وحماية متنزه المحالب، والذي يقع على مساحة إجماليه تقدر بحوالي 42 مليون متر مربع، وذلك بوضع حلول تعالج المخاطر التي تؤثر على تنمية الغطاء النباتي، من خلال إنشاء 30 مدرجًا حجريًّا للحد من أخطار السيول والأمطار، مما ساهم في ظهور العديد من النموات الطبيعية الجديدة أثر الحماية، وساهم ذلك في تحقيق استدامة الغطاء النباتي في المتنزه.


توفير البيئة المناسبة لنمو نباتات جديدة

وعمل المركز على الاستفادة من الأمطار بوضع مصائد لمياهها، وتوجيهها لري الأشجار والشجيرات، فيما نجحت الحماية بمنع السلوكيات السلبية لتوفير البيئة المناسبة لنمو نباتات جديدة بطريقة طبيعية.


 حماية مواقع الغطاء النباتي والرقابة عليها

يذكر أن المركز يعمل على حماية مواقع الغطاء النباتي والرقابة عليها وتأهيل المتدهور منها حول المملكة، والكشف عن التعديات عليها، ومكافحة الاحتطاب، إضافة إلى الإشراف على إدارة أراضي المراعي، والغابات، والمتنزهات الوطنية واستثمارها، مما يعزز التنمية البيئية المستدامة، للوصول إلى غطاء نباتي مزدهر ومستدام تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.



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